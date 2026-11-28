"Istodobno dok se u Crnoj Gori generira antihrvatska klima, što u verbalnom smislu i retorički dosta sliči na 1991. godinu, u Hrvatskoj neki zastupnici pokušavaju nepravedno i ničim izazvano Crnu Goru vezati za Srbiju. Vidjeli ste u rezoluciji o Vukovaru da se spominju Srbija i Crna Gora, da se i na Crnu Goru prebacuje teret odgovornosti za nešto na što ona nije mogla utjecati niti je imala kapacitet za to", rekao je.