DANILO KALEZIĆ
"U Crnoj Gori vlada antihrvatska histerija, retorika podsjeća na 1991. godinu"
O otvorenim pitanjima između Zagreba i Podgorice, pristupnim pregovorima Crne Gore s Europskom unijom, utjecaju Srbije i Rusije na crnogorsku politiku te mogućnosti da bilateralni sporovi ugroze europski put te zemlje u N1 Studiju uživo s Hanan Nanić razgovarao je Danilo Kalezić, viši istraživač na Povijesnom institutu Sveučilišta Crne Gore.
Crna Gora privremeno je zatvorila 25 pregovaračkih poglavlja, no niz otvorenih pitanja s Hrvatskom i dalje opterećuje njezin pristupni proces. Kalezić smatra da razloge pogoršanja odnosa dviju država prije svega treba tražiti u političkom i ideološkom karakteru aktualne crnogorske vlasti.
"Nije tajna da odnosi Crne Gore i Hrvatske ne stoje baš najbolje posljednjih nekoliko godina. Razlog za takav razvoj situacije prije svega leži u ideološkom i političkom karakteru crnogorske vlasti, one vlasti koja je na valu klerikalne revolucije došla na pozicije moći 2020. godine. Od tada počinje svojevrsno nazadovanje u tim odnosima", rekao je Kalezić.
Otvorena pitanja, ističe, postojala su i ranije, no na objema je stranama bilo političke volje za razgovor i postizanje dogovora tijekom pristupnog procesa, ali i nakon ulaska Crne Gore u Europsku uniju.
"Hrvatsku se pokušava okriviti za neuspjeh crnogorske vlade"
"Danas u Crnoj Gori svjedočimo jednoj antihrvatskoj histeriji koju orkestriraju i vode provladini mediji. U tome vidim pokušaj Vlade Crne Gore da za vlastiti neuspjeh u okončanju pregovora s Europskom unijom do roka koji je sama sebi postavila, dakle do kraja ove kalendarske godine, okrivi Hrvatsku", rekao je.
Posebno problematičnim smatra pitanje kopnene granice, koje je, prema njegovim riječima, crnogorska strana aktualizirala u posljednjih pet do šest mjeseci.
"Mislim da je potpuno deplasirano, ničim izazvano i čak umjetno generirano ovo pitanje kopnene granice, koje se dosad nije postavljalo. Sva ostala pitanja manje-više se mogu rješavati ako postoji volja."
Njegova je ključna zamjerka crnogorskoj vladi upravo nedostatak političke volje za rješavanje bilateralnih sporova.
"Umjesto stabilizacije i rješavanja ovih pitanja, vidimo da strukture koje upravljaju Vladom Crne Gore, a koje dominantno dolaze iz Beograda, zloupotrebljavaju ovu temu, pokušavaju parazitirati na svim ovim pitanjima i generiraju nove probleme, nove konflikte", ustvrdio je.
Obeštećenje logoraša iz Morinja korak je u pravom smjeru
Hrvatska dio svojih zahtjeva veže uz pregovaračko poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava, te poglavlje 31, koje obuhvaća vanjsku, sigurnosnu i obrambenu politiku.
Kalezić je podsjetio da su se hrvatski zahtjevi u početku odnosili samo na poglavlje 31, no hrvatski premijer Andrej Plenković naknadno je neke od tih tema povezao i s poglavljem 23.
Riječ je o procesuiranju ratnih zločina, pronalasku nestalih osoba i obeštećenju logoraša.
"Vlada Crne Gore na današnjoj je sjednici donijela odluku o obeštećenju logoraša iz vojnog kampa Morinj. To je, naravno, pozitivan korak i korak u pravom smjeru. Međutim, čini mi se da su pregovori sada zaglavljeni na temi kopnene granice i tu ne vidim volju ni jedne ni druge strane za postizanje kompromisa", rekao je.
"Retorički to dosta sliči na 1991. godinu"
Kalezić je kritizirao i pojedine poteze hrvatske strane, osvrnuvši se na spominjanje Crne Gore uz Srbiju u rezoluciji o Vukovaru.
"Istodobno dok se u Crnoj Gori generira antihrvatska klima, što u verbalnom smislu i retorički dosta sliči na 1991. godinu, u Hrvatskoj neki zastupnici pokušavaju nepravedno i ničim izazvano Crnu Goru vezati za Srbiju. Vidjeli ste u rezoluciji o Vukovaru da se spominju Srbija i Crna Gora, da se i na Crnu Goru prebacuje teret odgovornosti za nešto na što ona nije mogla utjecati niti je imala kapacitet za to", rekao je.
Smatra da obje strane pridonose stvaranju nepovoljne klime za razgovore, no glavnu odgovornost ipak pripisuje crnogorskoj vladi, koja, kako kaže, već treću godinu zaredom uvjerava domaću javnost da će netko drugi riješiti otvorena pitanja s Hrvatskom.
"Postojala je fama u Crnoj Gori da će se neka druga država članica Europske unije umiješati i riješiti to pritiskom na Hrvatsku da odustane od zahtjeva koji su legitimni, povijesno i politički utemeljeni."
Podsjetio je i na ulogu Crne Gore početkom devedesetih godina te na ispriku tadašnjeg crnogorskog predsjednika Mile Đukanovića.
"Crna Gora kao dobrovoljni talac velikosrpske politike početkom devedesetih obrukala je i svoju povijest i svoju vojničku čast. Tadašnji predsjednik Đukanović ispričao se i ta je isprika prihvaćena na najvišim razinama hrvatske politike i hrvatskog društva."
Postavlja se, kaže, pitanje komu danas odgovara ponovno pogoršanje odnosa Hrvatske i Crne Gore.
"Odgovor je naš sjeverni susjed, odnosno Srbija. Srpske i ruske ispostave i agenturne mreže u Crnoj Gori danonoćno rade na tome da se, umjesto smirivanja tenzija, generiraju nove krize", ustvrdio je Kalezić.
Međunarodna arbitraža kao rješenje za brod Jadran
Jedno od otvorenih pitanja između dviju država jest i vlasništvo nad školskim brodom Jadran. Kalezić smatra da bi najpravednije rješenje bilo da obje države prihvate međunarodnu arbitražu.
"Brod Jadran, kada bismo to gledali sa strane, bio bi jedno vrlo zanimljivo pitanje koje zadire u domenu međunarodnog prava i povijesti ratovanja, odnosno ratne mornarice Kraljevine Jugoslavije i kasnije svih oblika jugoslavenske federacije."
Pojasnio je da je riječ o jedrenjaku izgrađenom početkom 20. stoljeća za potrebe Kraljevske jugoslavenske mornarice, pri čemu su, prema njegovim riječima, sredstva za njegovu izgradnju najvećim dijelom prikupljena donacijama građana Splita. Brod se na početku raspada Jugoslavije zatekao na teritoriju Crne Gore.
Kalezić smatra da pojedini argumenti koji se iznose u tom sporu trenutačno ne idu u prilog crnogorskoj strani, ali i da određeni politički akteri u Crnoj Gori svoj patriotizam mjere isključivo odnosom prema Hrvatskoj.
"Njima je sporno hoće li Hrvatska uzeti brod Jadran ili neće, ali istodobno im nije sporno hoće li susjedna Srbija, njezina crkva i njezine obavještajne službe razarati Crnu Goru. To je jedan pervertirani fenomen koji se odnedavno javlja u Crnoj Gori, gdje se pokušava i na tom sentimentu ostvariti politički prodor."
Smatra da u pozadini spora nije toliko pitanje međunarodnog prava ili različitih tumačenja zajedničke povijesti koliko nedostatak političke volje.
"Sve je važnije osim ključnog državnog i nacionalnog cilja"
Kalezić je rekao da je zajedno s drugim stručnjacima koji se bave tim pitanjima u više navrata pozivao crnogorsku stranu da izradi jasnu i jedinstvenu strategiju odnosa s Hrvatskom te definira svoje zahtjeve, uvažavajući pritom ono što smatra vitalnim nacionalnim interesom Crne Gore – članstvo u Europskoj uniji.
"Danas je, izgleda, sve važnije osim tog ključnog državnog i nacionalnog cilja, a to je da Crna Gora što prije postane dijelom Europske unije i na taj način izbjegne zamku velikosrpske politike koja joj se ne postavlja prvi put, nego već imamo kontinuitet toga."
Očekuje da će pitanje kopnene granice i dalje opterećivati odnose dviju država, ali upozorava da ni eventualni kompromis ne mora nužno dovesti do trajnog poboljšanja odnosa.
"Kad god dođe do pozitivnog iskoraka, bilo s jedne bilo s druge strane, ruske i srpske strukture u Crnoj Gori pronalaze nove teme kojima će trovati odnose dviju država", ustvrdio je.
Želi li crnogorska vlast uopće članstvo u Europskoj uniji?
Na pitanje u kojoj je mjeri članstvo u Europskoj uniji doista prioritet prosrpskih političkih struktura unutar crnogorske vlasti, Kalezić je odgovorio da, prema njegovoj ocjeni, dominantan dio vladajuće koalicije ne želi vidjeti Crnu Goru kao članicu Unije.
"Onaj dio vladajuće koalicije koji je dominantan, kojim se upravlja iz Srbije ili preko srpske crkve i srpskih službi, ne želi Crnu Goru kao članicu Europske unije."
Podsjetio je na izjave bivšeg srpskog predsjednika Aleksandra Vučića da Crna Gora neće ući u Europsku uniju prije Srbije. Smatra da se takav odnos prema Crnoj Gori ne mijenja ni s najavom dolaska nove vlasti u Srbiji.
Istodobno, tvrdi, strukture kojima se upravlja iz tih centara nastavljaju nametati teme koje on i velik dio prozapadno orijentirane crnogorske javnosti smatraju umjetno stvorenima.
"Do prije nekoliko godina ništa od toga nije bilo toliko uznemiravajuće ili toliko opterećujuće da bi dovelo u pitanje crnogorski put prema Europskoj uniji."
Osvrnuo se i na izjave crnogorskih dužnosnika da Hrvatskoj neće prepustiti nijedan pedalj crnogorskog teritorija, pritom ironično ustvrdivši da Crna Gora ima dva ministra vanjskih poslova.
"To je vokabular, to je rječnik, to je retorika kojom se danas govori o tome i to meni, nažalost, uz sve ograde i uvažavanje današnjeg konteksta, jako sliči na 1991. godinu. To je identičan asortiman argumentacije."
Crna Gora riskira gubitak još jedne povijesne prilike
Govoreći o mogućnosti da Crna Gora ne zatvori sva pregovaračka poglavlja do kraja godine, Kalezić je podsjetio na raniju priliku za ubrzano pristupanje Europskoj uniji, u vrijeme manjinske vlade premijera Dritana Abazovića.
Tada je, kaže, unutar Europske unije postojalo raspoloženje koje je omogućavalo razgovore o ubrzanom pristupanju Crne Gore Uniji, no ta je prilika propuštena. Strahuje da bi aktualno ponašanje crnogorske vlasti moglo dovesti do ponavljanja istog scenarija.
"Ako se pitanja ne riješe do kraja godine ili barem do početka proljeća iduće godine, teško da možemo govoriti o ubrzanom članstvu Crne Gore, odnosno skorijem članstvu Crne Gore u Europskoj uniji."
Hrvatsko-crnogorski odnosi mogli bi postati tema izbora u Hrvatskoj
Kalezića posebno zabrinjava proces ratifikacije koji slijedi nakon završetka pristupnih pregovora.
"Ono što mene osobno opterećuje i brine jest proces ratifikacije jer ponašanje crnogorske strane prijeti da temu Crne Gore, odnosno crnogorsko-hrvatsko pitanje, stavi u srce predizbornih kampanja i u Hrvatskoj. Onda možemo govoriti i o opterećenju u samom procesu ratifikacije."
Pritom upozorava da nije riječ samo o ratifikaciji u Hrvatskoj nego i u drugim državama članicama koje nisu sklone daljnjem proširenju Europske unije.
"Odgovorna vlast, elementarno odgovorna vlast kojoj je stalo do europskih integracija, trudila bi se izbjeći neku od ovih zamki koje pred nju postavljaju srpske i ruske strukture u Crnoj Gori. Nažalost, crnogorska vlada to ne zna prepoznati jer se u toj situaciji ne zna snaći", zaključio je Kalezić.
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