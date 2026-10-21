Pogledajte što je Flick rekao o ozljedi Danija Olma nakon utakmice

Barcelona je porazom u Parizu prekinula impresivan niz od 11 uzastopnih pobjeda, a Flick je otvoreno priznao da je francuski prvak zasluženo slavio: "Bila je to fantastična utakmica obje momčadi. PSG je pokazao da je bolja momčad od nas. Izgubili smo, ali smo nešto naučili", izjavio je trener Barcelone.