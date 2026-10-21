ozlijeđen u 26. minuti
Pogledajte što je Flick rekao o ozljedi Danija Olma nakon utakmice
Barcelona je izgubila od PSG-a s 4:2 u trećem kolu Lige prvaka, a nakon utakmice trener Hansi Flick osvrnuo se na ozljedu Danija Olma, koji je morao napustiti teren već u prvom poluvremenu.
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Nekadašnji nogometaš Dinama ozlijedio se u 26. minuti nakon duela s Vitinhom, a minutu kasnije zamijenio ga je Fermín López. Olmo je teren napustio vidno razočaran, a španjolski mediji već pišu da bi zbog problema mogao propustiti nadolazeći El Clásico protiv Real Madrida.
Nakon utakmice njemački stručnjak nije želio nagađati o težini ozljede hrvatskoj publici dobro poznatog nogometaša: "Vidjet ćemo što mu je. Doživio je pad i osjeća bolove", poručio je Flick, koji će više informacija imati nakon liječničkih pregleda, piše Gol.hr.
Barcelona je porazom u Parizu prekinula impresivan niz od 11 uzastopnih pobjeda, a Flick je otvoreno priznao da je francuski prvak zasluženo slavio: "Bila je to fantastična utakmica obje momčadi. PSG je pokazao da je bolja momčad od nas. Izgubili smo, ali smo nešto naučili", izjavio je trener Barcelone.
Posebno je istaknuo probleme svoje momčadi u završnici susreta, kada je PSG s dva kasna pogotka osigurao pobjedu.
"Imaju mnogo kvalitete, posebno u tranziciji. Pokušavali smo se braniti, ali u posljednjih 15 minuta nismo bili dovoljno svježi. To nije opravdanje. Moramo vidjeti što se dogodilo nakon Seville, nismo se pripremili na najbolji način. Moramo sve analizirati i ubuduće biti bolji", dodao je Flick.
Za kraj je pohvalio mladog Xavija Esparta, koji je postigao prvi Barcelonin pogodak.
"Odigrao je fantastičnu utakmicu. Postigao je pogodak, a razina na kojoj igra nevjerojatna je", zaključio je njemački stručnjak.
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