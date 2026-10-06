Vatrena zona ispred Poljuda, program za navijače kreće već u 16 sati. Oglasila se i policija

"Na dan održavanja javnog okupljanja očekujemo na području Grada Splita, ali i na čitavom području Splitsko-dalmatinske županije, veliki broj navijača, pripadnika različitih hrvatskih navijačkih skupina, kao i strane navijače, radi čega molimo građane da ukoliko uoče skupine osoba koje se protupravno ponašaju ili bi se mogle protupravno ponašati, da odmah pozovu policiju na broj 192.", naveli su i dodali da će za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice službenici obavljati snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.