"furija" u splitu
Vatrena zona ispred Poljuda, program za navijače kreće već u 16 sati. Oglasila se i policija
Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20:45 sati na rasprodanom Poljudu u četvrtom kolu Lige nacija igra protiv aktualnih svjetskih prvaka, Španjolaca. Hrvatski nogometni savez objavio je detalje programa za navijače, koji počinje već od 16 sati.
"Vatrena zona" otvara se u 16 sati na prostoru ispred stadiona Poljud, kod Galeba.
"Program Vatrene zone donijet će glazbu, zabavu i različite sadržaje za posjetitelje svih uzrasta, uz ponudu hrane i pića, brojne igre i priliku za osvajanje vrijednih nagrada. Dobro poznate pjesme pratit će cijelo poslijepodne, a kako se bude približavao početak utakmice, atmosfera će se iz Vatrene zone preseliti i na tribine Poljuda", objavio je HNS.
Dodali su da će u Vatrenoj zoni biti dostupna i službena HNS kolekcija s aktualnim dresovima hrvatske reprezentacije te odjećom i dodacima inspiriranima hrvatskim nogometom. Kupljene dresove navijači će moći i personalizirati prezimenom i brojem omiljenih igrača.
Oglasila se i policija
Iz splitske policije su najavili da će službenici prije, za vrijeme i nakon održavanja javnog okupljanja, intenzivno opservirati područje Grada Splita, obilaziti mjesta gdje će se okupljati navijači i navijačke skupine, provoditi mjere i radnje iz nadležnosti policije, a sve u cilju prevencije protupravnih ponašanja, zaštite imovine i sigurnosti osoba.
"Na dan održavanja javnog okupljanja očekujemo na području Grada Splita, ali i na čitavom području Splitsko-dalmatinske županije, veliki broj navijača, pripadnika različitih hrvatskih navijačkih skupina, kao i strane navijače, radi čega molimo građane da ukoliko uoče skupine osoba koje se protupravno ponašaju ili bi se mogle protupravno ponašati, da odmah pozovu policiju na broj 192.", naveli su i dodali da će za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice službenici obavljati snimanje na stadionu i prilaznim pravcima.
Krenite prema stadionu ranije
Na dan održavanja utakmice, ističu iz policije, posebno u poslijepodnevnim satima očekuje se pojačan intenzitet prometa, gužve i zastoji radi čega pozivamo posjetitelje da pravovremeno krenu prema stadionu i računaju da će za njihovo putovanje do stadiona biti potrebno više vremena nego inače, obzirom na potrebu povremenog zatvaranja određenih prometnica na području Kaštela, Solina i Splita.
Od 14:00 sati članovi redarske službe uz potporu policijskih službenika uspostaviti će zone ograničenog kretanja i parkiranja u:
- ulici VIII. mediteranskih igara-kod ulaza na parkiralište bazena Poljud, kod ugostiteljskog objekta „Mandrach“, te na raskrižju ulice VIII. mediteranskih igara i ulice Sedam Kaštela,
- ulici Zrinsko-frankopanska - od raskrižja s ulicom Hrvatske mornarice do ulaza u Loru, te u ulici Put Supavla - od raskrižja s ulicom Put Brodarice(osim vozila žurnih službi, HV, stanara, javnog prijevoza i vozila s propusnicom).
"Upozoravamo vozače da vozila ne ostavljaju na mjestima gdje je zabranjeno zaustavljanje i pakiranje. Prometni redari, će zajedno s policijskim službenicima, na dan održavanja javnog okupljanja, sankcionirati vozače nepropisno parkiranih vozila posebno u ulicama Zrinsko- frankopanska, Hrvatske mornarice, VII Kaštela i Put Supavla, te će vozila za koja budu postojali uvjeti za premještanje biti premještena. Ovo se ujedno odnosi i na nepropisno parkirana vozila po sredini kolnika naprijed navedenih cesta" priopćili su.
Zakonom o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima zabranjeno je :
- unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga, te ulazak i boravak u prostor športskog objekta u alkoholiziranom stanju,
- unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja, te paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita,
- maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način u cilju prikrivanja identiteta,
- unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti,
- pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti
- pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor, prostor koji je namijenjen sudcima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju,
- bacanje predmeta u natjecateljski prostor,
- boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od strane organizatora.
Ulazi na stadion otvoreni od 18:30 sati
Nakon ulaska na stadion i tijekom javnog okupljanja gledatelji isključivo mogu sjediti na mjestu koje je određeno na ulaznici i ne mogu tijekom javnog okupljanja sjediti na nekom drugom mjestu, niti biti na mjestima ili u prostorima koji nisu predviđeni za gledatelje.
"Sva uočena naprijed navedena protupravna ponašanja biti će sankcionirana sukladno Zakonom o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima", istaknuli su.
Posebno napominju da uz kupljenu ulaznicu prilikom ulaza posjetitelji moraju imati identifikacijski dokument sa slikom (osobna iskaznica, putovnica i vozačka dozvola) temeljem kojeg će prije ulaska biti provjeren njihov identitet.
Ulazi na stadion biti će otvoreni od 18:30 sati. Policija poziva posjetitelje da ranije dođu na stadion, kako bi nakon obavljenih pregleda, provjera, osoba i ulaznica mogli prije početka javnog okupljanja ući na stadion i zauzeti svoja mjesta označena na ulaznici.
Sukladno članku 51. i 52. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima policija će četiri sata prije utakmice i dva sata nakon utakmice privremeno po potrebi ograničiti kretanje i zadržavanje ulicama Put Supavla, VIII. Mediteranskih igara i Put Lore.
"Pozivamo građane da poštuju smjernice, upozorenja i naredbe policijskih službenika u prometu i na stadionu, kako bi nogometna utakmica protekla bez izgreda", zaključili su iz policije.
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