kišni majstor
Max Verstappen kaže da je u Brazilu "85 posto utrke imao us**ni bolid". Startao je 21., završio 2.
Verstappen od 21. mjesta do drugog u Brazilu, ali bijesan nakon utrke: „Trebali smo pobijediti!”
Četverostruki svjetski prvak Formule 1 Max Verstappen probio se s 21. startnog mjesta do drugog mjesta na Velikoj nagradi Brazila. No odmah nakon utrke Nizozemac je bio sve samo ne zadovoljan, prenosi portal Speedweek.
Verstappen imao je sve razloge za zadovoljstvo svojim nastupom na Velikoj nagradi São Paula. Na stazi Interlagos nezaustavljivo se probio s 21. startnog mjesta do drugog, a ciljem je prije njega prošao samo Lando Norris.
Međutim, tijekom kruga za hlađenje nakon uzbudljive utrke na stazi Autódromo José Carlos Pace, vozač sa 74 pobjede u utrkama Formule 1 oglasio se preko radijske veze:
„Bože moj. Osamdeset pet posto utrke u ovom prokletom bolidu.”
Nakon što je osigurao osmo uzastopno postolje, Verstappen je objasnio svoje nezadovoljstvo.
„Naravno da je drugo mjesto lijep rezultat, ali ne na ovakav način. Bolid je bio katastrofa, nevjerojatno! Nikada nisam doživio takvo ponašanje bolida, ni na mokroj ni na suhoj stazi. Bilo je zaista užasno.”
Nevjerojatan proboj kroz poredak
Verstappen je naglasio koliko je važno bilo napredovati odmah na početku utrke.
„Kada startate toliko daleko od vodećih, iznimno je važno prestići što više vozača u prvim krugovima. U prvom dijelu utrke sve je išlo jako dobro. Uspjeli smo se prilično brzo probiti među deset najboljih.”
Već nakon prvog kruga Verstappen je bio na 13. mjestu, što znači da je napredovao za čak osam pozicija. Do trećeg kruga probio se na deseto mjesto, a u 24. krugu već je bio treći.
No tada je, iz Verstappenove perspektive, sve krenulo po zlu.
„Nakon prelaska na mekane gume bolid je u brzim zavojima počeo užasno preupravljati. Odjednom ga je postalo iznimno teško voziti. Morat ćemo otkriti što se dogodilo jer sam rijetko doživio tako drastičnu promjenu u ponašanju bolida.”
„Primjerice, posljednji zavoj prije startno-ciljne ravnine inače prolazite punim gasom, bez ikakvih problema. Ali zbog promijenjenog ponašanja bolida morao sam biti jako oprezan s papučicom gasa. Zaista velika šteta.”
„Ono što me ljuti jest činjenica da smo trebali pobijediti”
Nizozemac nije skrivao frustraciju zbog propuštene prilike za pobjedu.
„Ono što me toliko ljuti jest sljedeće: da, probili smo se sa začelja do drugog mjesta, ali znam kakav potencijal ovaj bolid ima. Trebali smo pobijediti.”
„To me zaista izjeda. Još tijekom formacijskih krugova prije starta i na putu prema startnoj poziciji osjećao sam da će se danas nešto dogoditi. Bolid je bio dobar, a staza je pružala mnogo više prianjanja nego što sam očekivao.”
Verstappen je potom opisao kako se probijao kroz gust promet na početku utrke.
„U prvim zavojima ostao sam blokiran jer je ispred mene bilo toliko bolida! Ali nakon toga uspio sam jako dobro pretjecati.”
„Kada staza pruža dovoljno prianjanja unatoč kiši, možete birati različite putanje kroz zavoje. Većina ostalih vozača nakon starta jednostavno je slijedila jedan drugoga, a ja sam morao pronaći prianjanje na drukčijim putanjama. I uspio sam.”
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