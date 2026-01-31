novi dokumenti
Trump u novim Epstein dosjeima: "Sve se vrti oko Donalda Trumpa, pravog negativca"
Predsjednik Donald Trump spominje se više od 1.000 puta u tri milijuna dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom, koji su objavljeni u petak, nakon što se predsjednik isprva protivio tom potezu. Iako su neke reference bezazlene, druge uključuju novootkrivene, neprovjerene optužbe za seksualni napad protiv Trumpa, kao i nove detalje o tome kako su neke Epsteinove žrtve opisivale svoje susrete s budućim predsjednikom.
Najznačajnije je da novobjavljeni dokumenti sadrže popis neprovjerenih optužbi za napad na Donalda Trumpa koji su prošle godine sastavili dužnosnici FBI-ja. U dokumentima se nalaze i bilješke FBI-ja o ženi koja je u tužbi optužila Trumpa da ju je silovao kada je imala 13 godina, kao i zapisnik FBI-jeva razgovora s jednom od žrtava Jefrreyja Epsteina koja je izjavila da ju je Epsteinova suradnica Ghislaine Maxwell jednom „predstavila” Trumpu na jednoj zabavi.
Ne postoje javni dokazi da je FBI smatrao vjerodostojnima bilo koju od optužbi protiv Trumpa sadržanih u novim dokumentima, a Ministarstvo pravosuđa u petak je priopćilo da su navodi protiv Trumpa u tim dokumentima lažni. Trump već dugo poriče bilo kakvu krivnju povezanu s Epsteinom ili bilo kakve optužbe za seksualno nedolično ponašanje.
Ova otkrića podsjećaju na Trumpovo početno protivljenje objavi dokumenata, unatoč tome što je obećao njihovo objavljivanje kada je stupio na dužnost.
Kongres je na kraju prkosio Trumpu i donio zakon kojim je Ministarstvo pravosuđa prisiljeno objaviti sve Epsteinove spise do sredine prosinca. Zamjenik državnog odvjetnika Todd Blanche rekao je u petak da je Ministarstvo pravosuđa s odgodom ispunilo tu obvezu objavom 3,5 milijuna dokumenata, iako je naveo da su neki dokumenti zadržani zbog zakonskih iznimaka.
Novi detalji također podsjećaju na desetljećima dugo prijateljstvo Trumpa s Epsteinom, osuđenim seksualnim prijestupnikom koji je 2019. umro samoubojstvom, kao i s Maxwell, Epsteinovom dugogodišnjom suradnicom koja se trenutačno nalazi u zatvoru zbog trgovine ljudima u svrhu seksualnog iskorištavanja.
U ovom je trenutku teško u potpunosti sagledati razmjere onoga što se nalazi u milijunima dokumenata objavljenih u petak ujutro, zbog njihove goleme količine.
Pretraga internetske stranice Ministarstva pravosuđa posvećene Epsteinu za pojam „Donald Trump” dala je više od 1.800 rezultata, a taj se broj povećavao tijekom petka kako je stranica postupno indeksirala dodatne datoteke. Mnoge reference odnose se na novinske članke u kojima se Trump spominje tijekom svog predsjedničkog mandata, a koje je Epstein dijelio s drugima, kao i na njegove komentare o Trumpu u komunikaciji s novinarima i suradnicima, uključujući Stevea Bannona.
Blanche je u petak rekao da Bijela kuća „nije imala nikakav nadzor” nad pregledom dokumenata povezanih s Epsteinovom istragom.
„Da budem potpuno jasan — oni nisu imali nikakve veze s ovim pregledom”, rekao je Blanche. „Nisu imali nadzor nad ovim pregledom. Nisu ovom ministarstvu govorili kako provoditi pregled, što tražiti, što redigirati ili što ne redigirati.”
Ministarstvo pravosuđa u objavi je navelo da „neki dokumenti sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv predsjednika Trumpa koje su FBI-ju dostavljene neposredno prije izbora 2020. godine. Da budemo jasni, te su tvrdnje neutemeljene i lažne te, da imaju i trunku vjerodostojnosti, sigurno bi već bile iskorištene protiv predsjednika Trumpa”.
FBI je prošle godine sastavio popis optužbi protiv Trumpa
Jedan od najzanimljivijih dokumenata koji se odnosi na Trumpa jest popis koji su dužnosnici FBI-ja sastavili prošlog kolovoza, a koji sadrži više od desetak navoda povezanih s Trumpom. Čini se da mnogi od njih potječu iz neprovjerenih dojava zaprimljenih putem Nacionalnog operativnog centra za prijetnje FBI-ja, koji prima dojave građana.
Ti su dokumenti bili uključeni u e-mailove koje su slali dužnosnici FBI-jeva ureda u New Yorku, unutar Radne skupine za suzbijanje seksualnog iskorištavanja djece i trgovine ljudima. „Žuto označavanje odnosi se na sočne dijelove”, napisao je jedan dužnosnik objašnjavajući kako su optužbe razvrstavane.
Nije jasno zašto su optužbe sastavljene prošlog ljeta. U srpnju su FBI i Ministarstvo pravosuđa objavili memorandum u kojem se navodi da nema dokaza da je Epstein imao popis moćnih muškaraca koji su sudjelovali u navodnoj mreži seksualne trgovine i pedofilije.
Čini se da su optužbe neprovjerene, a dužnosnici napominju da su neke informacije iz druge ruke. U dokumentu FBI-ja navodi se da u mnogim slučajevima nije bilo kontakta s osobama koje su poslale dojave ili nisu ostavile kontaktne podatke.
Dokument također sadrži neprovjerene optužbe protiv bivšeg predsjednika Billa Clintona, koji je zanijekao bilo kakvu povezanost s Epsteinovim zločinima.
Trump nije želio da dođe ovaj dan
Između Trumpovih mandata u Bijeloj kući, mnogi njegovi saveznici postali su desničarski influenceri i podcasteri. Mnogi od njih, poput sadašnjeg direktora FBI-ja Kasha Patela, prihvatili su Epsteinovu aferu i tvrdili da Ministarstvo pravosuđa štiti demokrate i liberalne slavne osobe, dok uglavnom zanemaruje Trumpove dobro dokumentirane veze s Epsteinom.
Nakon poticanja aktivista u republikanskoj bazi, prošle je godine porastao pritisak na Trumpovu administraciju da iskoristi svoje nove ovlasti nad Ministarstvom pravosuđa i FBI-jem kako bi objavila Epsteinove materijale iz arhiva. Jedan rani pokušaj državne odvjetnice Pam Bondi doživio je neuspjeh kada su se materijali koje je promovirala pokazali kao zbirka već javno dostupnih dokumenata.
To je dovelo do stalnih poziva republikanskih zastupnika na potpuno objavljivanje Epsteinovih spisa. U tome su surađivali s demokratima, koji su to pitanje željeli iskoristiti protiv čovjeka kojeg mnogi od njih smatraju seksualnim predatorom, nakon što ga je više od desetak žena optužilo za napade i uznemiravanje te nakon što je 2023. godine proglašen odgovornim u građanskom postupku zbog seksualnog zlostavljanja E. Jean Carroll. (Trump poriče sve te optužbe i nikada nije bio optužen od strane policije za bilo kakvo kazneno djelo povezano s Epsteinom.)
Trump se snažno borio protiv donošenja zakona i osobno je lobirao kod pojedinih republikanskih zastupnika u Bijeloj kući. No nadjačala ga je dvostranačka podrška zastupnika i javnosti, pa je na kraju povukao protivljenje. Zakon je prošao gotovo jednoglasno, a Trump ga je potpisao u studenom.
Nova otkrića iz prosinačkih objava
Prvi val objava započeo je 19. prosinca, što je bio rok za objavu svega. Iako se radilo samo o djelomičnom objavljivanju, Trumpovo ime pojavljuje se posvuda.
Dokumenti su otkrili da su savezni tužitelji 2020. prikupili dokaze da je Trump više puta letio Epsteinovim privatnim zrakoplovom tijekom 1990-ih. To je dovelo u pitanje Trumpova ranija poricanja, uključujući izjavu iz 2024. godine: „Nikada nisam bio na Epsteinovu avionu.”
Prosinački dokumenti također su otkrili da je Ministarstvo pravosuđa prije kaznenog suđenja Maxwell 2021. godine izdalo sudski poziv Trumpovu klubu Mar-a-Lago. Nije jasno kako je klub reagirao, no dokument je tražio informacije o jednom bivšem zaposleniku Mar-a-Laga.
Kao i u petak, Trumpovi imenovani dužnosnici tada su naglašavali da objave također sadrže neprovjerene dojave o Trumpu, uz istu izjavu da dokumenti sadrže „neistinite i senzacionalističke tvrdnje” podnesene FBI-ju uoči izbora 2020.
Mnogo novog materijala dodatno je rasvijetlilo Epsteinove veze sa širokim krugom demokratskih političara, slavnih osoba i poslovnih ljudi. Dokumenti su također pokazali da je Epstein pomno pratio medijske napise o Trumpu i da je bio u znatno češćem kontaktu s bivšim Trumpovim savjetnikom Steveom Bannonom nego što se ranije znalo.
Bilješke FBI-ja o Trumpu
Među milijunima stranica dokumenata objavljenih u petak nalaze se i novi detalji iz bilješki FBI-ja s razgovora sa žrtvama Epsteina. Iako nije pronađen „pušaći pištolj” kakvom su se nadali mnogi Trumpovi kritičari, dokumenti su ponovno skrenuli pozornost na Trumpove dugogodišnje veze sa seksualnim predatorom.
Jedan memorandum FBI-ja sadrži navode žrtve da ju je Maxwell jednom „predstavila” Trumpu na zabavi u New Yorku te mu kasnije dala do znanja da je „dostupna”, rekavši joj: „Mislim da mu se sviđaš. Zar nisi sretna. Ovo je sjajno.” Prema dokumentu, žena je istražiteljima rekla da se „ništa nije dogodilo” između nje i Trumpa.
Drugi memorandum FBI-ja sadrži bilješke iz, čini se, intervjua iz 2021. s Virginijom Giuffre, jednom od najglasnijih Epsteinovih preživjelih, koja je počinila samoubojstvo u travnju 2025. Djelomično redigirani zapisnik pokazuje da je Giuffre istražiteljima govorila o radu u tinejdžerskoj dobi u Trumpovu klubu Mar-a-Lago, o tome kako je ondje regrutirana za rad kod Epsteina te o seksualnom zlostavljanju kojem je, prema njezinim riječima, kasnije bila izložena.
Dokumenti uključuju i obrazac FBI-ja s detaljima pritužbe žene koja je optužila Donalda Trumpa da ju je silovao kada je imala 13 godina. Ta anonimna tužiteljica, poznata kao Jane Doe, ranije je podnosila tužbe protiv Trumpa, ali ih je povlačila, posljednji put neposredno prije izbora 2016. godine.
Dokument FBI-ja navodi više slučajeva u kojima je tvrdila da ju je Trump zlostavljao, uključujući silovanje. Također se navodi da je Epstein navodno bio „ljut što je Trump bio taj koji je oduzeo djevičanstvo Doe” te da je i on silovao Doe. Ti opisi odgovaraju navodima iz tužbe koju je Jane Doe podnijela 2016. godine.
Trump je i ranije poricao te optužbe.
Kada je tužba povučena 2016., Epstein je e-mailom slao vijesti o tome razvoju događaja brojnim suradnicima, a ti su e-mailovi uključeni u dokumente objavljene u petak. Postoje i e-mailovi koje je Epstein proslijedio Trumpovu prijatelju Tomu Barracku u travnju 2016., kada se novinar Reutersa obratio Epsteinu za komentar nakon podnošenja tužbe.
„Ludo, ali mislio sam da biste trebali znati”, napisao je Epstein.
Uvid u Epsteinovo viđenje Trumpa
Osim bilješki FBI-ja, Epsteinovi dokumenti sadrže brojne e-mailove koji pružaju uvid u stav osuđenog seksualnog prijestupnika prema bivšem prijatelju nakon što je Trump izabran za predsjednika 2016. godine.
Epstein je razmjenjivao e-mailove s raznim suradnicima, uključujući novinare, rukovoditelje i druge, uz obilje komentara o Trumpu.
U prosincu 2018. Epstein je zamolio novinara i autora Michaela Wolffa za pomoć u suprotstavljanju jednoj priči. Njihova razmjena dogodila se samo nekoliko dana nakon što je Miami Herald objavio opsežnu istragu s intervjuima s desecima žena koje su rekle da su bile Epsteinove žrtve.
„Razmišljam što bi Trump učinio”, napisao je Epstein Wolffu.
„On nikada ne pokušava objasniti. On poriče, okrivljuje medije, omalovažava nekog drugog”, odgovorio je Wolff, koji je te godine objavio kontroverznu knjigu o Trumpovoj Bijeloj kući.
„Sve se vrti oko Donalda Trumpa, pravog negativca”, dodao je Wolff.
Postoji više e-mailova između Epsteina i Larryja Summersa, bivšeg američkog ministra financija i predsjednika Sveučilišta Harvard, u kojima raspravljaju o Trumpovoj predsjedničkoj kampanji i prvom mandatu. Summers je ranije rekao za CNN da se „duboko srami” svoje korespondencije s Epsteinom te je u studenom uzeo dopust od predavanja na Harvardu.
U listopadu 2016. Summers je pitao Epsteina: „Koliko je vjerodostojna ideja da je Trump stvarni korisnik kokaina?”
„Nimalo”, odgovorio je Epstein.
Raspravljajući o Trumpovoj vanjskoj politici u srpnju 2017., Summers je napisao Epsteinu: „Mislim da je tvoj prijatelj mentalno bolestan.”
„Nije moj prijatelj”, odgovorio je Epstein, „i to sam ti već rekao.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare