"BOLJE BUDI OPREZAN"
VIDEO / Trump ponovno planuo na novinara u Bijeloj kući: "Začepi! Što je s tobom, jesi li bolestan?"
Američki predsjednik Donald Trump ponovno se sukobio s novinarom tijekom razgovora s predstavnicima medija u Bijeloj kući, poručivši mu da zašuti i upozorivši ga da bi trebao biti oprezan.
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Do sukoba je došlo u utorak u Ovalnom uredu, dok je novinar Andrew Feinberg, dopisnik britanskog lista The Independent iz Bijele kuće, pokušavao postaviti pitanje. Trump je reagirao ljutito jer je Feinberg povisio glas kako bi došao do riječi, nadjačavajući drugog novinara. Novinar je Trumpa pokušao pitati o njegovim golf terenima.
"Začepi! Začepi! Što je s tobom, jesi li bolestan?", odbrusio mu je američki predsjednik, prenosi ViveUSA. "Ne koliko ja znam, gospodine", odgovorio je novinar.
YIKES -- Trump loses his shit at a reporter for the third time during this Q&A -- "Wait wait -- Quiet. Quiet!!!! What's wrong with you? Are you a SICK person?" https://t.co/2iiELisaxg— Aaron Rupar (@atrupar) October 20, 2026
U drugom trenutku razgovora s novinarima Trump mu je poručio: "Ne znam koji si ti, dovraga, ali bolje ti je da budeš oprezan."
Trump se i ranije sukobljavao s novinarima
Ovo nije prvi put da se Trump tijekom drugog predsjedničkog mandata, koji je počeo u siječnju 2025., verbalno sukobio s novinarima. Posebno se ističu njegovi sukobi s novinarkama.
U studenome 2025. novinarki Bloombergа Catherine Lucey, koja ga je tijekom leta predsjedničkim zrakoplovom Air Force One pitala o slučaju Jeffreyja Epsteina, rekao je: "Začepi, prase malo."
U svibnju ove godine novinarku MS NOW-a Akaylu Gardner nazvao je glupom nakon što ga je pitala o prekoračenju troškova gradnje velike plesne dvorane u Bijeloj kući.
Trump se u studenome prošle godine sukobio i s Mary Bruce, novinarkom ABC Newsa. Nakon što je saudijskog prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana u Bijeloj kući pitala o ubojstvu disidenta i novinara Jamala Khashoggija, američki predsjednik nazvao ju je "užasnom novinarkom".
Američke obavještajne službe zaključile su da je bin Salman odobrio operaciju čiji je cilj bio zarobiti ili ubiti Khashoggija.
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