VIDEO / Trump ponovno planuo na novinara u Bijeloj kući: "Začepi! Što je s tobom, jesi li bolestan?"

Do sukoba je došlo u utorak u Ovalnom uredu, dok je novinar Andrew Feinberg, dopisnik britanskog lista The Independent iz Bijele kuće, pokušavao postaviti pitanje. Trump je reagirao ljutito jer je Feinberg povisio glas kako bi došao do riječi, nadjačavajući drugog novinara. Novinar je Trumpa pokušao pitati o njegovim golf terenima.