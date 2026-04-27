Veliki intervju
Trump: Nisam silovatelj, užasni ste ljudi. To je napisao, ali on je bolesna osoba
Donald Trump razgovarao je s CBS-ovom novinarkom Norah O’Donnell u intervjuu emitiranom u nedjelju navečer u emisiji 60 Minutes, gdje je opisao događaje tijekom pucnjave na večeri Udruženja dopisnika Bijele kuće.
Naoružani napadač otvorio je vatru u subotu navečer u hotelu Washington Hilton, no nije uspio probiti se do dvorane u podrumu gdje je Trump u tom trenutku sjedio. Predsjednik je smireno opisao situaciju, rekavši da nije bio posebno uznemiren dok se sve odvijalo.
“Nisam bio zabrinut”, rekao je Trump kada su ga pitali koliko se bojao mogućih ozljeda nakon pucnjeva. “Razumijem život. Živimo u ludom svijetu.”
Intervju je postao napet kada je O’Donnell Trumpu pročitala dijelove navodnog manifesta napadača, u kojem ga se naziva “silovateljem” i “pedofilom”. Trump je na to reagirao nazvavši novinarku “sramotom”, a medije “užasnim ljudima”.
Prisjećajući se pucnjave, Trump je rekao da je njegova znatiželja vjerojatno usporila reakciju Tajne službe koja ga je pokušavala skloniti na sigurno, prenosi Guardian.
"Htio sam vidjeti što se događa", rekao je. “Nisam im to olakšavao. Htio sam vidjeti što se događa. U tom trenutku počeli smo shvaćati da je riječ o ozbiljnom problemu – drukčijem od uobičajene buke iz dvorane.”
"Bio sam okružen sjajnim ljudima"
“Bio sam okružen sjajnim ljudima”, dodao je. “I vjerojatno sam ih natjerao da reagiraju malo sporije. Govorio sam: ‘Samo trenutak, samo trenutak.’”
Agenti Tajne službe više su puta naredili predsjedniku i prvoj dami Melaniji Trump da legnu na pod.
“Počeo sam hodati”, rekao je Trump. “A oni su rekli: ‘Molimo vas, legnite dolje, legnite na pod.’ Tako sam legao, a legla je i prva dama.”
Nakon pucnjave, pripadnici Tajne službe odveli su Trumpa i ostale članove administracije na sigurno.
Policijski službenici razmijenili su vatru s osumnjičenim napadačem, 31-godišnjim Coleom Tomasom Allenom iz Torrancea u Kaliforniji, prije nego što su ga svladali i uhitili. U trenutku uhićenja bio je naoružan noževima, sačmaricom i pištoljem.
Prema riječima vršitelja dužnosti američkog državnog odvjetnika Todda Blanchea, pucnjava je vjerojatno bila politički motivirana i mogla je biti usmjerena i na druge visoke američke dužnosnike, a ne samo na Trumpa.
"Ciljao članove administracije"
“Vjerujemo, na temelju vrlo preliminarnih saznanja, da je ciljao članove administracije”, rekao je Blanche u intervjuu za CBS News u nedjelju.
Osumnjičeni je navodno članovima obitelji slao tekstove u kojima žestoko napada Trumpovu administraciju, a koje neki opisuju kao “manifest”. Taj tekst od oko 1100 riječi potpisan je imenom “Cole ‘coldForce’ ‘Friendly Federal Assassin’ Allen”.
Intervju je dodatno eskalirao kada je O’Donnell u emisiji pročitala dijelove tog teksta.
“Znao sam da ćete to pročitati, jer ste užasni ljudi”, rekao je Trump. “Da, to je napisao, ali ja nisam silovatelj… Pročitao sam manifest. On je bolesna osoba. To ne biste trebali čitati u emisiji 60 Minutes, to je sramota, ali nastavite, završimo intervju.”
Trump je nastavio kritizirati novinarku tijekom ostatka razgovora. Nakon što je spomenula da je osumnjičeni navodno sudjelovao na prosvjedu “No Kings”, Trump je uzvratio:
“Razlog zašto imate takve ljude je taj što imate ljude koji organiziraju ‘No Kings’. Ja nisam kralj. A da jesam – ne bih morao razgovarati s vama.”
Unatoč kritikama medija, koje je nazvao “blagima prema kriminalu”, Trump je pozvao Udruženje dopisnika Bijele kuće da ponovno organizira večeru u roku od 30 dana.
“Ne želim da se otkaže. Mislim da je jako loše da jedna luda osoba može otkazati ovakav događaj”, rekao je Trump i dodao: “Nije da želim ići. Jako sam zauzet. Ne treba mi to.”
