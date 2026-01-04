Danska premijerka: Pozivam Sjedinjene Države da prestanu s prijetnjam

Frederiksen je rekla da je Danska, "a time i Grenland", članica NATO-a i da je pokrivena sigurnosnim jamstvom Saveza. Danska već ima obrambeni sporazum sa SAD-om koji osigurava pristup Grenlandu, rekla je Frederiksen, i Danska je povećala svoja ulaganja u sigurnost u arktičkoj regiji.