Najopasniji gradovi u Europi: Vrh je zauzeo grad u jednoj od najpopularnijih turističkih zemalja

Prema novom rangiranju istraživačke tvrtke Numbeo, francuska metropola Marseille proglašena je najopasnijim gradom u Europi. Iza nje slijede Birmingham i Coventry u Ujedinjenom Kraljevstvu te Grenoble u Francuskoj. Među deset najopasnijih europskih gradova nalaze se još Napulj, Montpellier, Lyon, Bradford, Nantes i Liège u Belgiji, piše Fenix magazin.