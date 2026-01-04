Najopasniji gradovi u Europi: Vrh je zauzeo grad u jednoj od najpopularnijih turističkih zemalja

Najopasniji grad u Europi nalazi se u jednoj od najpopularnijih turističkih zemalja.
Oglas
Prema novom rangiranju istraživačke tvrtke Numbeo, francuska metropola Marseille proglašena je najopasnijim gradom u Europi. Iza nje slijede Birmingham i Coventry u Ujedinjenom Kraljevstvu te Grenoble u Francuskoj. Među deset najopasnijih europskih gradova nalaze se još Napulj, Montpellier, Lyon, Bradford, Nantes i Liège u Belgiji, piše Fenix magazin.
Rang-lista je sastavljena na temelju više kriterija. U obzir se uzima stvarna razina kriminala, ali i subjektivni osjećaj sigurnosti stanovnika, uključujući strah od provala, krađa i fizičkih napada. Također se procjenjuju korupcija i mito.
Što se tiče Austrije, Beč se nalazi na 115. mjestu od ukupno 153 europska grada, dok je Graz na 121. mjestu. Među najsigurnijim europskim gradovima ističu se Den Haag, Tampere i Eindhoven.
Na svjetskoj razini, najopasniji grad je Pietermaritzburg u Južnoj Africi, a slijede ga Pretoria, Caracas u Venezueli i Port Moresby u Papui Novoj Gvineji.
S druge strane, najsigurniji gradovi na svijetu, prema Numbeu, nalaze se u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a to su Abu Dhabi, Ras al-Khaimah i Ajman.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas