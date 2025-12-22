Oglas

"Solidarni s Danskom"

EU o američkoj pretenziji na Grenland: Teritorijalni integritet i suverenitet temeljna su načela međunarodnog prava

Hina
22. pro. 2025. 17:58
Members of the Danish armed forces practice looking for potential threats during a military drill as Danish, Swedish and Norwegian home guard units together with Danish, German and French troops take part in joint military drills
REUTERS/Guglielmo Mangiapane/File Photo

Sigurnost Arktika ostaje prioritet i od presudne je važnosti za Europsku uniju, izjavili su u ponedjeljak predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa nakon što su Sjedinjene Države imenovale posebnog izaslanika za Grenland.

"Teritorijalni integritet i suverenitet temeljna su načela međunarodnog prava. Ta su načela bitna ne samo za Europsku uniju, već i za sve nacije svijeta", objavili su oboje na platformi X.

Ursula von der Leyen i Antonio Costa dodali su da je EU "u potpunosti solidaran s Danskom i narodom Grenlanda".

Donald Trump je potaknuo nov sukob s Danskom imenovavši posebnog izaslanika za Grenland, golemi arktički otok koji bi, kako je rekao, želio anektirati. Trump je u nedjelju objavio i da će Jeff Landry, republikanski guverner Louisiane, postati izaslanik za Grenland, poluautonomni dio Kraljevine Danske.

Guverner Landry je u objavi na X-u rekao da mu je čast služiti kao "volonter da bi Grenland postao dio SAD-a".

Taj je potez razgnjevio Kopenhagen, koji je najavio da će pozvati na razgovor američkog veleposlanika radi "objašnjenja". Grenlandski premijer je rekao da otok mora sam "odlučivati o vlastitoj budućnosti" i da se mora poštovati njegov "teritorijalni integritet".

