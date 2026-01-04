Flightradar

Zračne luke diljem Grčke obustavile su dolazne i odlazne letove u nedjelju nakon neutvrđenih problema koji su utjecali na radijske frekvencije, objavile su grčka državna televizija i državna uprava za zrakoplovstvo, a letovi su u subotu navečer obustavljeni i u talijanskoj zračnoj luci Bergamo.

Vlasti su priopćile da istražuju uzrok. Neki preleti koji koriste Atensku zonu informacija o letenju (FIR) su se obavljali, ali su na snazi ​​bila ograničenja u radu zračnih luka iz sigurnosnih razloga, izjavila je grčka uprava za civilno zrakoplovstvo.

Praćenje leta pokazalo je da je grčki zračni prostor uglavnom prazan. Državna televizija ERT izjavila je da su dolasci i odlasci iz zračne luke obustavljeni u 9 sati po lokalnom vremenu (7 sati GMT), izvješćujući s terminala za odlaske na atenskoj zračnoj luci Eleftherios Venizelos prepunoj putnika.

Televizija je izjavila da se letovi preusmjeravaju u susjedne zemlje. U Izraelu je glasnogovornik Uprave zračnih luka rekao da je grčki zračni prostor zatvoren do 16 sati po lokalnom vremenu, savjetujući putnicima da očekuju kašnjenja u dolascima i odlascima.

Talijanska zračna luka Bergamo Orio-al-Serio, čvorište Ryanaira za letove za Milano, obustavila je letove u subotu navečer zbog tehničkih problema sa sustavom navođenja za slijetanje i slabe vidljivosti, zbog čega su tisuće ljudi noć morale provesti u zračnoj luci.

SACBO, tvrtka koja upravlja zračnom lukom, u izjavi je rekla da je tehnički problem riješen oko ponoći, ali upozorenje na internetskoj stranici zračne luke kaže da bi "letovi mogli biti odgođeni ili otkazani".

Zbog incidenta otkazano je 26 odlaznih letova, od kojih je šest preusmjereno na druge zračne luke, a sedam prebačeno na nedjelju, izvijestili su lokalni mediji.

Tisuće ljudi provelo je noć u zračnoj luci, a fotografije pokazuju ljude kako spavaju na podu i uz trake za prijavu prtljage.

Bergamsko online izdanje dnevnog lista Corriere della Sera izvijestilo je da su prvi letovi zaustavljeni oko 17 sati GMT u subotu.

Informacije o letovima u stvarnom vremenu na web stranici zračne luke pokazale su dugi popis uglavnom odgođenih letova Ryanaira, premda ih je nekoliko poletjelo u nedjelju ujutro.