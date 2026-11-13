Kallas o pregovorima s Rusima: Znam da me ne žele, ali imamo li mi pravo glasa o tome tko predstavlja njih?

"Sve su se države članice zapravo složile da sam ja osoba koja predstavlja Europu u vanjskoj i sigurnosnoj politici. To je bilo 2024. godine, kada je postalo jasno da će tako i biti. Znam da me Rusi ne žele, ali imamo li mi pravo glasa o tome tko predstavlja Rusiju? Nemamo. A zapravo, moramo imati snažan tim", izjavila je Kallas, prenosi Guardian.