Zadravec je već bila na čelu radiologije KBC-a Sestre milosrdnice, a s tog je mjesta smijenjena u svibnju 2021. zbog teško narušenih međuljudskih odnosa i odlaska zaposlenika, kako je tada obrazložilo vodstvo bolnice. Njezinoj smjeni prethodile su pritužbe zbog navodnog mobinga, koje je Zadravec odbacivala, tvrdeći da je riječ o organiziranom napadu na nju.