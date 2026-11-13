kbc sestre milosrdnice
Hoće li Zadravec ostati na čelu radiologije? Idući tjedan odlučuje se o žalbi
Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice trebalo bi se sastati idućeg tjedna i odlučivati o žalbi na izbor Dijane Zadravec za predstojnicu radiologije, a pred njim bi se moglo naći i pitanje reorganizacije radioloških odjela, doznaje se iz bolnice u kojoj je 11 radiologa podnijelo zahtjeve za prestanak radnog odnosa.
Žalbeni rok na odluku o izboru Zadravec istekao je jučer, a do ponedjeljka će se čekati eventualne žalbe koje bi još mogle stići poštom. Prema informacijama iz bolnice, dosad je zaprimljena jedna žalba, o kojoj bi trebalo odlučivati Upravno vijeće.
Dijana Zadravec izabrana je za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju odlukom ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice Davora Vagića od 28. listopada, koju je Upravno vijeće primilo na znanje.
Njezin izbor izazvao je nezadovoljstvo dijela radiologa, a jedanaest liječnika podnijelo je zahtjeve za prestanak radnog odnosa zbog mogućeg povratka Zadravec na čelo radiologije.
Iz KBC-a su na Hinin upit odgovorili da je u većini slučajeva riječ o redovitim otkazima, a ne sporazumnim prestancima radnog odnosa. Otkazni rokovi istječu u različitim terminima, pri čemu prvi istječe 25. studenoga.
Uprava bolnice nastavlja razgovore s liječnicima koji su dali otkaze te vjeruje da je moguće postići dogovor i očuvati stručne timove.
Od 2021. bez službenih pritužbi na Zadravec
Zadravec je već bila na čelu radiologije KBC-a Sestre milosrdnice, a s tog je mjesta smijenjena u svibnju 2021. zbog teško narušenih međuljudskih odnosa i odlaska zaposlenika, kako je tada obrazložilo vodstvo bolnice. Njezinoj smjeni prethodile su pritužbe zbog navodnog mobinga, koje je Zadravec odbacivala, tvrdeći da je riječ o organiziranom napadu na nju.
Od razrješenja s mjesta predstojnice Zadravec je voditeljica Odjela za neuroradiologiju, na kojem radi šest radiologa. U KBC-u kažu kako od svibnja 2021. nisu zaprimljene službenu pritužbe na njezino postupanje ili odnos prema kolegama.
Na pitanje temelji li se sadašnje protivljenje njezinu imenovanju isključivo na iskustvima iz 2021. i ranije, iz bolnice odgovaraju da ne mogu tumačiti motive pojedinih liječnika, ali da njihova stajališta i zabrinutost uzimaju ozbiljno te s njima razgovaraju o organizaciji rada.
Nakon razrješenja Zadravec 2021., dužnost vršitelja dužnosti predstojnika obnašali su Ivan Kuharić i Frane Marleku, a nakon provedenog natječaja 29. studenoga iste godine za predstojnika je imenovan Ivica Sjekavica. Nakon njegova odlaska u mirovinu dužnost vršitelja dužnosti preuzeo je Luka Novosel, koji je i danas na čelu Zavoda.
KBC Sestre milosrdnice zapošljava 43 specijalista i 16 specijalizanata radiologije, a radiološka služba djeluje na tri lokacije – u Vinogradskoj, Klinici za tumore u Ilici te Klinici za traumatologiju u Draškovićevoj.
Radiolozi iz Vinogradske izrazili zabrinutost
U KBC Sestre milosrdnice jučer je stigao nepotpisani dopis u kojem se izražava ozbiljna zabrinutost zbog imenovanja nove predstojnice radiologije i mogućih promjena u organizaciji radiološke službe.
Dopis je predstavljen kao stav liječnika Kliničkog zavoda za radiologiju na lokaciji Vinogradska, a u njemu se izražava podrška kolegama koji su pokrenuli postupak otkaza. Njihove se odluke povezuju s prethodnim negativnim iskustvima, strahom od ponovnog nezadovoljstva, povećanim radnim opterećenjem i neizvjesnošću oko budućnosti Zavoda.
Ističe se i potreba očuvanja stabilnosti radiološke službe, međusobnog povjerenja i kontinuiteta zdravstvene skrbi.
Radiolozi s Traumatologije upozoravaju na moguće otkaze
Prema pisanju medija, na nedavnom sastanku ministrice zdravstva Irene Hrstić s nezadovoljnim radiolozima razgovaralo se o mogućem organizacijskom izdvajanju radiologije Klinike za tumore iz zajedničkog Zavoda. Mediji su objavili da liječnici nisu prihvatili takav prijedlog, dok je ministrica izjavila da nije stekla dojam da mu se protive.
U međuvremenu su radiolozi Klinike za traumatologiju u Draškovićevoj zatražili da se njihov Odjel za traumatološku radiologiju organizacijski vrati pod Kliniku za traumatologiju, upozorivši da bi u protivnom svi specijalisti radiologije s tog odjela mogli podnijeti otkaze, prema pisanju medija.
Voditeljica Odjela uputila je dopis upravi KBC-a u kojem navodi da takvu organizaciju podupiru liječnici radiolozi i ostali djelatnici Odjela.
Prema predloženom modelu, Odjel bi imao vlastitog voditelja koji bi odgovarao predstojniku Klinike za traumatologiju, čime bi se osigurala njegova stručna i organizacijska samostalnost.
U dopisu se upozorava da je rad traumatološke radiologije usko povezan s radom traumatologa, ortopeda i kirurga te da bi promjene dosadašnjeg načina rada mogle ugroziti kvalitetu dijagnostike i liječenja pacijenata.
Radiolozi ističu i da je ranija reorganizacija radiološke službe 2021. godine već dovela do odlaska dijela specijalista te upozoravaju na moguće posljedice novih organizacijskih promjena za rad traumatološke službe.
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