Fairford zračna baza
Iran optužuje Britaniju: "Riječ je o operaciji pod lažnom zastavom"
Iransko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je odluku Ujedinjenog Kraljevstva da navodnu zavjeru u blizini vojne zračne baze u Fairfordu pripiše Korpusu čuvara Islamske revolucije (IRGC), ocijenivši to dijelom širih zapadnih nastojanja usmjerenih protiv Irana.
Britanski premijer Andy Burnham izjavio je u ponedjeljak pred parlamentom da je osumnjičena zavjera protiv baze Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF), otkrivena prošlog mjeseca, „vrlo vjerojatno bila koordinirana iz Irana“ te da je njome „gotovo sigurno upravljao iranski Korpus čuvara Islamske revolucije“.
Burnham je najavio mjere protiv onoga što je opisao kao „kriminalne mreže“ povezane s Iranom i njihovih financijskih mreža, piše Al Jazeera.
Ujedinjeno Kraljevstvo uvelo je sankcije dvojici iranskih državljana zbog navodnih „neprijateljskih aktivnosti“ povezanih sa zračnom bazom RAF Fairford na jugu Engleske.
Odluka je uslijedila nakon incidenta u blizini baze, u kojoj su bili smješteni američki vojni zrakoplovi, u ranim jutarnjim satima 27. rujna, kada je uhićeno petorica britanskih državljana u dvadesetim godinama zbog sumnje na kaznena djela povezana s „terorizmom“ i eksplozivom.
Protiv muškaraca nije podignuta optužnica te su pušteni na slobodu uz obvezu javljanja policiji. Uhićena su još dvojica muškaraca, koji su također poslije pušteni. Informacije o navodnoj sigurnosnoj prijetnji bazi RAF Fairford i okolnostima incidenta i dalje su nejasne.
U priopćenju objavljenom kasno u ponedjeljak iransko ministarstvo opisalo je britanske tvrdnje o iranskoj umiješanosti kao „gnusnu zavjeru“, čija je svrha također „izbjegavanje odgovornosti za britansko sudjelovanje“ u ratu protiv Irana koji traje od 28. veljače.
Ministarstvo je navelo da Ujedinjeno Kraljevstvo nije pružilo dovoljno dokaza kojima bi potkrijepilo svoje tvrdnje te je odbacilo optužbe o iranskoj umiješanosti, nazivajući ih „nespretnom operacijom pod lažnom zastavom“.
„Britanska povijest izmišljanja sigurnosnih optužbi protiv drugih država, koje su u pojedinim slučajevima dovele do opasnih napetosti i sukoba u zapadnoj Aziji, dobro je poznata“, priopćilo je ministarstvo, ne iznoseći dodatna objašnjenja.
Britanska ministrica unutarnjih poslova Shabana Mahmood izjavila je da istražitelji smatraju kako je koordinator navodne operacije poznata osoba sa sjedištem u Iranu. Međutim, nije otkrila njezin identitet niti je objavila komunikacijske zapise, financijsku dokumentaciju ili druge obavještajne podatke koji bi potkrijepili tu procjenu.
RAF Fairford važna je baza američkih vojnih zrakoplova koji su sudjelovali u ratu protiv Irana, započetom 28. veljače američkim i izraelskim napadima u kojima je ubijeno nekoliko iranskih čelnika i dužnosnika, uključujući vrhovnog vođu, ajatolaha Alija Hameneija.
Nakon vijesti o incidentu SAD je iz baze Fairford povukao približno desetak bombardera B-1. Američki mediji, pozivajući se na neimenovane izvore, izvijestili su da postoje obavještajni podaci koji upućuju na mogućnost da bi bombarderi mogli biti izloženi napadima malim bespilotnim letjelicama.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu početkom listopada javno je ustvrdio da je njegova vlada upozorila Ujedinjeno Kraljevstvo na navodnu zavjeru.
„Britancima smo dostavili obavještajne podatke da se priprema napad i da iza njega stoji Iran, a već sljedećeg dana uveli su nam sankcije“, rekao je u intervjuu za američku televiziju Fox News.
Netanyahu je pritom kritizirao britanske mjere poduzete kao odgovor na nezakonito širenje izraelskih naselja na okupiranoj Zapadnoj obali, u jeku diplomatskog spora.
Ranije ovog mjeseca Teheran je incident u Fairfordu povezao s optužbama oko navodnog napada u pilotskoj kabini zrakoplova kompanije Flydubai, za koji su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata tvrdile da je bio dio „samoubilačke“ misije čiji je cilj bio srušiti zrakoplov na izraelsku zračnu luku Ben Gurion u Tel Avivu.
„Mislim da je čak i školarcu bilo jasno koliko je amaterski sve to osmišljeno“, rekao je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Bagaei, komentirajući incident u zrakoplovu.
Također je ustvrdio da se takvi incidenti insceniraju kako bi se odgovornost pripisala Iranu i opravdao rat kojem se protivi dio javnosti u SAD-u i drugim državama.
IRNA, službena novinska agencija iranske vlade, u prošlotjednoj je analizi ocijenila da se glasovanje predvođeno zapadnim državama u Odboru guvernera Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), kojim je odlučeno da se pitanje iranskog nuklearnog programa uputi Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda, može smatrati još jednim pokušajem pritiska na Iran kako bi pristao na američke zahtjeve.
Agencija je navela da sve brojnija izvješća posljednjih tjedana, u kojima se Teheranu pripisuju ključna uloga i odgovornost za znatne vojne uspjehe pokreta Ansar Alah u Jemenu, upućuju na „plan da se Iran prikaže kao glavni uzrok nesigurnosti“ na regionalnoj i globalnoj razini.
„Niz nedavnih sumnjivih incidenata, za koje su američki predsjednik i visoki dužnosnici bez pružanja ikakvih dokaza optužili Iran, čini se kao koordinirani val pokušaja ocrnjivanja Irana“, objavila je IRNA.
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