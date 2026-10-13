Iran optužuje Britaniju: "Riječ je o operaciji pod lažnom zastavom"

Ranije ovog mjeseca Teheran je incident u Fairfordu povezao s optužbama oko navodnog napada u pilotskoj kabini zrakoplova kompanije Flydubai, za koji su vlasti Ujedinjenih Arapskih Emirata tvrdile da je bio dio „samoubilačke“ misije čiji je cilj bio srušiti zrakoplov na izraelsku zračnu luku Ben Gurion u Tel Avivu.