osumnjičena za terorizam
Otkriveni novi detalji incidenta kod američke zračne baze: Uhićena petorica Britanaca
Petorica muškaraca privedenih u blizini vojne zračne baze RAF Fairford, koju Sjedinjene Američke Države koriste za napade na Iran, britanski su državljani koji žive u Londonu, priopćila je u ponedjeljak britanska policija.
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Svi muškarci su u srednjim dvadesetim godinama, a uhićeni su u nedjelju zbog sumnje na kaznena djela povezana s terorizmom i eksplozivnim napravama.
"Trenutačno nastojimo utvrditi sve okolnosti aktivnosti uhićenih, njihova saznanja i eventualni motiv koji stoji iza ovog incidenta", priopćila je protuteroristička policija.
Muškarci su uhićeni nakon dojave da su prema vojnom aerodromu krenula tri velika bijela kombija. Lokalna stanovnica prethodno je policiji rekla da je vidjela "maskirane muškarce s kapuljačama" kako trče prema poljima.
"Vrlo sam svjestan razine nagađanja o motivu ovog incidenta i geopolitičkih pitanja koja se pritom postavljaju. Međutim, molim da se u ovom trenutku protuterorističkoj policiji omogući prostor da pažljivo i temeljito provede istragu", rekla je visoka dužnosnica protuterorističke policije Vicki Evans, dodaje se u priopćenju.
Policija je uspostavila sigurnosni kordon u krugu od 400 metara oko baze te evakuirala stanovnike iz 85 kuća. U blizini triju bijelih kombija viđen je i robot za deaktiviranje eksplozivnih naprava, dok su na glavnom ulazu u bazu raspoređeni naoružani policajci, a drugi prilazi blokirani.
Ministar obrane Wes Streeting rekao je da neće nagađati o motivima dok je istraga u tijeku. "Znamo da nam Iran i njegovi posrednici žele nauditi", rekao je Streeting za BBC, dodajući da Britanija redovito mora sprječavati iranske pokušaje ugrožavanja svojih interesa i interesa saveznika.
Britanska vlada odobrila je Sjedinjenim Američkim Državama korištenje bombardera stacioniranih u Fairfordu za napade na iranska raketna postrojenja.
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