Otkriveni novi detalji incidenta kod američke zračne baze: Uhićena petorica Britanaca

"Vrlo sam svjestan razine nagađanja o motivu ovog incidenta i geopolitičkih pitanja koja se pritom postavljaju. Međutim, molim da se u ovom trenutku protuterorističkoj policiji omogući prostor da pažljivo i temeljito provede istragu", rekla je visoka dužnosnica protuterorističke policije Vicki Evans, dodaje se u priopćenju.