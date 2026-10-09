NAVI PILLAY
Nova nobelovka se oglasila nakon kritika iz Izraela: "Živimo u eri kad su ljudska prava..."
Dobitnica Nobelove nagrade za mir Navanethem Navi Pillay posvetila je svoju nagradu svim preživjelim žrtvama međunarodnih zločina te braniteljima međunarodne pravde, poručivši da su njihovo suosjećanje i hrabrost osigurali da se nekažnjivost neće prihvatiti.
"Živimo u eri u kojoj su međunarodno pravo i ljudska prava pod značajnim političkim napadom", rekla je ta južnoafrička pravnica na Nuremberškom forumu, konferenciji o međunarodnom kaznenom pravu u njemačkom gradu.
Direktor foruma Christoph Safferling izveo ju je sa sjednice i rekao joj da prvo sjedne, ispričala je 85-godišnjakinja o trenutku kada je čula vijest.
Prije toga nalazila se u Sudnici 600 nuremberške Palače pravde – prostoriji u kojoj su saveznici nakon Drugog svjetskog rata sudili nacističkim ratnim zločincima, uključujući Hermannu Göringu.
"Ova sve gora stvarnost posebno je vidljiva u napadima na Međunarodni kazneni sud"
Nobelovu nagradu opisala je kao "potpuno neočekivanu" i kao "divno iznenađenje", prenosi dpa.
Norveški odbor za dodjelu Nobelove nagrade odao je priznanje Pillay za njezin rad na promicanju mira i međunarodnog prava.
"Dobivala sam brojna priznanja u životu", rekla je Pillay, no ovo je "najviša i najbolja" počast koju je dobila.
Nagrada joj je stigla u vrijeme kada je međunarodno pravo pod sve većim pritiskom, napomenula je.
"Ova sve gora stvarnost posebno je vidljiva u napadima na Međunarodni kazneni sud", kazala je dobitnica koja je i sama služila kao sutkinja tog suda u Den Haagu, od 2003. do 2008.
Taj sud u petak je priopćio da je Nobelova nagrada uručena Pillay važno priznanje za ulogu međunarodne pravde kao temelja mira, piše Reuters.
"Ovo je važno priznanje ključne uloge koju međunarodna pravda igra kao kamen temeljac trajnog mira", rekla je predsjednica suda Tomoko Akane.
"U vrijeme dubokih izazova za međunarodni pravni poredak i vladavinu prava, ovo priznanje nosi poseban značaj", dodala je čelnica te institucije koja je između ostalog i pod napadima američkih i izraelskih vlasti zbog kritika upućenih Izraelu.
Pillay, pravnici tamilskog podrijetla koja je sedamdesetih zastupala i Nelsona Mandelu, čestitao je i glavni tajnik Ujedinjenih naroda Antonio Guterres.
"Ona je pokazala da snaga zakona mora nadići zakon snage te da je obrana ljudskih prava najveća zaštita protiv nepravde", napisao je na platformi X.
Visoki povjerenik UN-a za ljudska prava Volker Turk rekao je pak da je nagrada Pillay kolektivna pobjeda za ljudska prava i za sve one koji traže pravdu i odgovornost, uključujući i putem Međunarodnog kaznenog suda.
Turk je blisko surađivao s Pillay tijekom njezina mandata na mjestu visoke povjerenice UN-a za ljudska prava od 2008. do 2014., opisao ju je kao "utjelovljenje međunarodnog prava".
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