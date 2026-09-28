RAF Fairford baza
Iran kategorički odbacio "neutemeljene i zlonamjerne spekulacije" iz Velike Britanije
Iransko veleposlanstvo u Londonu u ponedjeljak je odbacilo ono što je opisalo kao "neutemeljene i zlonamjerne spekulacije" koje povezuju Teheran s petoricom britanskih državljana uhićenih tijekom vikenda u blizini britanske zračne baze RAF Fairford.
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U priopćenju objavljenom na društvenoj mreži X, veleposlanstvo je navelo kako "kategorički odbacuje i oštro osuđuje" pokušaje povezivanja Irana s uhićenjima petorice muškaraca, dodajući da takve spekulacije služe samo za "potpirivanje propagande fobije prema Iranu" u Velikoj Britaniji.
Britanski protuteroristički istražitelji još nisu javno objavili tko stoji iza slučaja, no izvor upoznat s istragom rekao je da se motiv povezan s Iranom smatra najvjerojatnijim. Kao moguće motive istražuju se i ruska operacija sabotaže te islamistička zavjera.
Britanska policija nije javno povezala Iran s ovim uhićenjima, a istraga koju vodi protuteroristička policijska služba još je u tijeku. Ministar obrane Wes Streeting rekao je u ponedjeljak za BBC da neće nagađati o motivima dok je istraga u tijeku.
"Znamo da nam Iran i njegovi posrednici žele nauditi. Znamo da mrze našu demokraciju i znamo da redovito moramo osujećivati iranske pokušaje ugrožavanja naših interesa ili interesa naših saveznika", rekao je Streeting osvrćući se na navodnu prijetnju koju Iran predstavlja za Britaniju.
RAF Fairford je britanska vojna baza u kojoj su smješteni američki bombarderi koji izvode misije protiv Irana.
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