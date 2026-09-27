sumnja na eksploziv
Veliki incident kod američke zračne baze u Britaniji: Uhićeno više muškaraca, stanovnici evakuirani
Stanovnici sela u blizini zračne baze RAF Fairford evakuirani su iz svojih domova nakon što je nekoliko muškaraca uhićeno zbog sumnje na kaznena djela povezana s eksplozivom, priopćila je policija.
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Proglašen je veliki incident, a naoružani policajci osiguravaju područje u blizini sela Whelford u Gloucestershireu, nedaleko od zračne baze koju koristi američko ratno zrakoplovstvo (USAF), piše The Guardian.
Na tom je području prisutan velik broj pripadnika hitnih službi, uključujući i specijalizirani tim za intervencije u opasnim područjima.
Policija Gloucestershirea priopćila je: „Nekoliko objekata na području Whelforda trenutačno se evakuira nakon što je proglašen veliki incident.
Do toga je došlo nakon uhićenja nekoliko muškaraca zbog sumnje na kaznena djela prema Zakonu o eksplozivima.
Specijalizirani vojni tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava trenutačno pregledava nekoliko vozila.
Lokalno stanovništvo evakuira se u obližnji rekreacijski centar.
Područje je trenutačno ograđeno.
Blisko surađujemo s našim partnerima i provodimo unaprijed pripremljene i uvježbane planove za ovakve situacije.“
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