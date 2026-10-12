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BRUXELLES ŠIRI CRNU LISTU

EU dodatno proširuje sankcije protiv Rusije, na udaru stotine novih osoba i tvrtki

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Hina
|
12. lis. 2026. 12:31
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Kaja Kallas
NICOLAS TUCAT / AFP

Ministri vanjskih poslova država članica EU-a potvrdili su u ponedjeljak u Luxembourgu sankcije protiv 1600 pojedinaca i pravnih osoba koji podržavaju rusku agresiju na Ukrajinu, objavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

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“Ovo je dosad najveće proširenje popisa sankcioniranih otkako je Rusija započela rat”, objavila je na X-u Kaja Kallas.

Na popis sankcioniranih dodane su 743 osobe i 826 pravnih subjekata, koji su povezani s ruskim vojno-industrijskim kompleksom.

“Rusiji znatno otežavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince te usporavamo taj proces”, dodala je visoka predstavnica.

Sankcioniranima se zamrzava imovina i zabranjuje ulazak u EU.

Ovom odlukom broj sankcioniranih osoba i pravnih subjekata popeo se na skoro 4600.

Europska unija je odlučila pojačati sankcije nakon što su Sjedinjene Države objavile da ukidaju sankcije na uvoz dizela iz Rusije, što je naišlo na brojne kritike s ove strane Atlantika.

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Teme
kaja kallas sankcije rusiji vijesti iz svijeta

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