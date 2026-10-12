BRUXELLES ŠIRI CRNU LISTU
EU dodatno proširuje sankcije protiv Rusije, na udaru stotine novih osoba i tvrtki
Ministri vanjskih poslova država članica EU-a potvrdili su u ponedjeljak u Luxembourgu sankcije protiv 1600 pojedinaca i pravnih osoba koji podržavaju rusku agresiju na Ukrajinu, objavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.
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“Ovo je dosad najveće proširenje popisa sankcioniranih otkako je Rusija započela rat”, objavila je na X-u Kaja Kallas.
Today, we will adopt nearly 1,600 new sanctions listings targeting Russia’s military-industrial complex. This will be the single largest expansion of our sanctions list since Russia started its war. We also welcome the energy ceasefire, when it holds. But we haven't seen yet if Russia will stick to it. My press remarks ahead of today’s meeting of EU Foreign Ministers ↓— Kaja Kallas (@kajakallas) October 12, 2026
Na popis sankcioniranih dodane su 743 osobe i 826 pravnih subjekata, koji su povezani s ruskim vojno-industrijskim kompleksom.
“Rusiji znatno otežavamo i poskupljujemo proizvodnju oružja kojim ubija Ukrajince te usporavamo taj proces”, dodala je visoka predstavnica.
Sankcioniranima se zamrzava imovina i zabranjuje ulazak u EU.
Ovom odlukom broj sankcioniranih osoba i pravnih subjekata popeo se na skoro 4600.
Europska unija je odlučila pojačati sankcije nakon što su Sjedinjene Države objavile da ukidaju sankcije na uvoz dizela iz Rusije, što je naišlo na brojne kritike s ove strane Atlantika.
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