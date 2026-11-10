dosta im je
Njemačka bi mogla ukinuti isplate dječjih doplataka za djecu koja žive u inozemstvu?
"Njemačka je glavni isplatitelj dječjih doplataka u druge zemlje EU-a" – političari iz Unije (CDU/CSU) traže smanjenja i ukidanja naknade.
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Političari iz stranaka CDU i CSU žele prilagoditi isplate dječjih doplataka za djecu koja žive u drugim zemljama EU-a, uzimajući u obzir lokalne troškove života. Kako bi to postigli, zalažu se za izmjenu zakonodavstva EU-a, pišu njemački mediji, a prenosi Fenix Magazin.
Gotovo 300.000 pogođenih
Ukazujući na gotovo 300.000 djece koja žive drugdje u Europi, a primaju njemačke dječje doplatke, političari iz Unije zatražili su izmjenu zakona EU-a i prilagodbu iznosa doplataka lokalnim troškovima života.
„Njemačka je glavni isplatitelj dječjih doplataka u druge zemlje EU-a; svake godine pola milijarde eura izlazi iz našeg sustava socijalne sigurnosti i odlazi preko naših granica”, izjavio je za njemačke medije Günter Krings, zamjenik predsjednika zastupničkog kluba CDU/CSU-a.
„Neprihvatljivo je da se dječji doplatci za djecu koja žive u Bugarskoj ili Rumunjskoj isplaćuju prema iznosima izračunatim na temelju troškova života u Njemačkoj. Više se nećemo zadovoljiti nejasnim obećanjima iz Bruxellesa po tom pitanju”, poručio je Krings.
Istaknuo je da je potrebno izmijeniti europsko zakonodavstvo. „Naši prijatelji u Komisiji i drugim državama članicama EU-a moraju napokon shvatiti: više nismo spremni pristajati na ovo.”
Krings je naglasio da visoki iznosi njemačkih dječjih doplataka „stvaraju snažan poticaj, osobito za ljude u jugoistočnoj Europi”. Dodao je: „Čovjek bi morao biti vrlo naivan da bi poricao postojanje rizika od zlouporabe.”
Porasle isplate
Stephan Mayer, stručnjak CSU-a za unutarnje poslove, izjavio je: „Moj je zahtjev: nema više njemačkih dječjih doplataka za djecu koja žive u inozemstvu! Ako se to s pravnog stajališta ne može brzo provesti, moramo barem prilagoditi isplate troškovima života u zemlji u kojoj djeca borave – budući da je život ondje obično znatno jeftiniji.”
Prema pisanju njemačkih medija, iznosi njemačkih dječjih doplataka za djecu koja žive u inozemstvu znatno su porasli tijekom proteklog desetljeća. Pozivajući se na podatke Agencije za zapošljavanje (BA) – koje je zatražila stranka BSW – u izvještaju se navodi da su se krajem 2025. godine takve isplate vršile za 291.292 djece. Godine 2011. zabilježeno je 103.559 takvih slučajeva, a do 2015. ta je brojka dosegnula 158.169.
Temelj za isplatu njemačkog dječjeg doplatka za djecu koja žive u inozemstvu leži u europskim propisima koji se odnose na socijalna davanja. Ključni čimbenik jest država u kojoj su zaposlene osobe koje ostvaruju pravo na dječji doplatak – a u kojoj, posljedično, obično plaćaju i porez.
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