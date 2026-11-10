Njemačka bi mogla ukinuti isplate dječjih doplataka za djecu koja žive u inozemstvu?

Prema pisanju njemačkih medija, iznosi njemačkih dječjih doplataka za djecu koja žive u inozemstvu znatno su porasli tijekom proteklog desetljeća. Pozivajući se na podatke Agencije za zapošljavanje (BA) – koje je zatražila stranka BSW – u izvještaju se navodi da su se krajem 2025. godine takve isplate vršile za 291.292 djece. Godine 2011. zabilježeno je 103.559 takvih slučajeva, a do 2015. ta je brojka dosegnula 158.169.