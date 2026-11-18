Simbolika trilateralnih razgovora u Shenzhenu vrlo je snažna. Tri velike sile, od kojih svaka polaže pravo na prevlast u svojem širem geografskom okruženju, poslat će poruku dominacije koja namjerno isključuje manje i slabije države. Takva slika bila bi manje upečatljiva kada bi Trump nastupao kao vođa slobodnog svijeta koji se suprotstavlja nemilosrdnim autoritarnim čelnicima. Međutim, američki predsjednik pokazuje prezir prema američkim saveznicima, dok se istodobno divi čvrstoj vladavini Xija i Putina. Često opravdava njihove postupke ili nastoji izbjeći poteze koji bi ih mogli uznemiriti.