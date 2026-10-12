Stručnjak za terorizam otkrio dvije najveće prijetnje s kojima se svijet trenutno suočava

"Svi se pitamo kako riješiti sve te probleme. Uz sve resurse koje imamo, izazov je golem. Zato me za budućnost najviše zabrinjavaju dvije stvar. Prva, kako će terorističke organizacije početi iskorištavati umjetnu inteligenciju za ostvarivanje svojih ciljeva. A drugi izazov je način na koji se klimatske promjene i militantni ljevičarski pokret križaju s terorizmom. Vjeruju da će dobiti simpatije javnosti jer im je cilj zaštititi okoliš. Bojim se da će to utjecati na demokraciju, koja je već pod velikim pritiskom. Kada terorizam obavite kako treba, to ima snažan utjecaj na demokraciju i napad 7. listopada je rezultat toga", zaključio je dr. Levi West.