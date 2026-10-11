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INCIDENT NA INDIJSKOM NEBU

VIDEO / Drama na letu: Zapalio se prijenosni punjač u avionu, posada gasila požar

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N1info
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11. lis. 2026. 17:00
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požar na letu
Screenshot: X

Let iz Delhija za indijski Chennai preusmjeren je u nedjelju u Hyderabad nakon što je u putničkom dijelu zrakoplova izbio požar uzrokovan zapaljenim prijenosnim punjačem, a incident je ponovno upozorio na važnost poštivanja pravila o prijevozu litijskih baterija.

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Požar je izbio kada se prijenosni punjač (power bank), smješten u pretincu za ručnu prtljagu iznad sjedala, zapalio i izazvao paniku među putnicima.

Članovi kabinskog osoblja na letu 6E 6115 uspjeli su ugasiti vatru protupožarnim aparatom, nakon čega je zrakoplov sigurno sletio u Hyderabad. Zrakoplovna kompanija IndiGo izvijestila je da je osiguran zamjenski zrakoplov kako bi putnici mogli nastaviti putovanje do Chennaija.

Prijenosni punjači moraju biti nadohvat ruke

Prema pravilima o prtljazi objavljenima na internetskim stranicama kompanije IndiGo, prijenosni punjači i rezervne litijske baterije smiju se prevoziti isključivo u ručnoj prtljazi. Kako piše NDTV, "putnicima moraju biti nadohvat ruke u svakom trenutku", primjerice ispod sjedala, u džepu na sjedalu ili kod njih samih.

Ti se uređaji ne smiju odlagati u pretince za prtljagu iznad sjedala niti u predanu prtljagu.

Indijska Glavna uprava za civilno zrakoplovstvo (DGCA) izdala je u studenome 2025. okružnicu o opasnim robama kojom je zabranjeno korištenje prijenosnih punjača za punjenje uređaja tijekom leta, uključujući i putem utičnica ugrađenih u sjedala zrakoplova.

Sličan incident dogodio se i u ožujku ove godine, kada je nakon slijetanja u Chandigarh evakuiran drugi zrakoplov kompanije IndiGo zbog zapaljenog prijenosnog punjača jednog od putnika. DGCA je tada priopćio da se punjač nalazio u džepu na sjedalu.

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Teme
požar na letu požar u zrakoplovu prijenosni punjači

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