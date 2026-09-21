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INFOGRAFIKA

Kakvo je stanje zaliha plina u Hrvatskoj, a kakvo u ostalim zemljama Europske unije?

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N1 Info
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21. ruj. 2026. 07:29
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Luka Stanzl / Pixsell / ilustracija

Hrvatska se s 73% popunjenosti nalazi iznad prosjeka Europske unije, koji iznosi 65%.

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Informacijska grafika prikazuje popunjenost zaliha plina u državama članicama Europske unije na kraju ljeta 2026. godine.

Hrvatska se s 73% popunjenosti nalazi iznad prosjeka Europske unije, koji iznosi 65%.

Na vrhu su Poljska i Portugal s najvišom popunjenošću zaliha od 93%, te Italija s 83%.

Pogledajte infografiku:

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Marko Picek/PIXSELL
Teme
energetska sigurnost europska unija hrvatska popunjenost skladišta zalihe plina

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