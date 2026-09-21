INFOGRAFIKA
Kakvo je stanje zaliha plina u Hrvatskoj, a kakvo u ostalim zemljama Europske unije?
Hrvatska se s 73% popunjenosti nalazi iznad prosjeka Europske unije, koji iznosi 65%.
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Informacijska grafika prikazuje popunjenost zaliha plina u državama članicama Europske unije na kraju ljeta 2026. godine.
Hrvatska se s 73% popunjenosti nalazi iznad prosjeka Europske unije, koji iznosi 65%.
Na vrhu su Poljska i Portugal s najvišom popunjenošću zaliha od 93%, te Italija s 83%.
Pogledajte infografiku:
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