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Poznati francuski pisac pod istragom zbog spornih izjava o muslimanima
Francuske pravosudne vlasti pokrenule su istragu protiv najprodavanijeg romanopisca i istaknutog javnog intelektualca Michela Houellebecqa zbog navodno diskriminirajućih izjava o muslimanima iznesenih u intervjuu u studenome 2022., izvijestili su mediji u utorak.
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Istražni sudac u Nanterreu pokrenuo je službenu istragu, izvijestilo je nekoliko francuskih medija pozivajući se na pravosudne izvore. Houellebecqa se sumnjiči za sudioništvo u poticanju na diskriminaciju, mržnju ili nasilje.
Slučaj se odnosi na intervju s filozofom Michelom Onfrayem, objavljen u časopisu Front Populaire. U njemu je Houellebecq, poznat po romanima "Pokoravanje" i "Elementarne čestice", navodno prikazao muslimane kao prijetnju sigurnosti Francuza francuskog podrijetla.
Sporne izjave o muslimanima i sigurnosti Francuza
Prema medijskim izvješćima, Houellebecq je u intervjuu izjavio da Francuzi francuskog podrijetla ne žele da se muslimani asimiliraju. Umjesto toga, muslimani bi trebali prestati pljačkati i napadati Francuze ili napustiti zemlju.
Govorio je i o mogućim budućim „obrnutim napadima poput onih u Bataclanu”, čije bi mete bili muslimani. Pritom se referirao na islamističke terorističke napade u Parizu 13. studenoga 2015. godine.
Muslimansko vijeće podnijelo prijavu, odvjetnici odbacuju optužbe
U siječnju 2023. Francusko vijeće muslimanske vjere podnijelo je kaznenu prijavu protiv Houellebecqa, Onfraya i urednika časopisa Stéphanea Simona.
Houellebecqovi odvjetnici odbacili su optužbe. U izjavama za dnevni list Le Figaro ustvrdili su da sporne izjave nisu sadržavale nikakav poziv na počinjenje takvih djela, ni izravan ni neizravan, te da su stoga zaštićene slobodom govora.
Prema pisanju lista Le Figaro, autoru prijeti kazna zatvora do godinu dana i novčana kazna.
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