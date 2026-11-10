SMRT PERIŠA U JANKOMIRU
Hrstić prozvala upravu bolnice: Nedopustivo je da su nas o događaju obavijestili tek 15 dana kasnije
Ministarstvo zdravstva priopćenjem se očitovalo o postupanju nakon smrti Kristiana Josipa Periša, odgovornosti uprave bolnice i izvanrednom inspekcijskom nadzoru koji je proveden u zdravstvenoj ustanovi, istaknuvši kako bolnica Ministarstvo o neželjenom događaju sa smrtnim ishodom nije obavijestila pravodobno.
Iz Ministarstva podsjećaju da je ministrica zdravstva Irena Hrstić o postupanju po prijavi odvjetnika obitelji pokojnog Kristiana Josipa Periša javno govorila još 9. studenoga. Tada je, kako navode, jasno poručila da je slučaj u nadležnosti zdravstvene inspekcije.
"Ministarstvo zdravstva postupa po prijavi koju je zaprimilo putem opunomoćenika obitelji, a postupanje je u nadležnosti zdravstvene inspekcije. Sve aktivnosti iz nadležnosti Ministarstva se odvijaju", izjavila je tada ministrica.
Kao jednu od objava u kojoj je prenesena njezina izjava Ministarstvo je navelo i članak portala Index od 9. studenoga.
Iz Ministarstva ističu da su javnost pravodobno obavijestili o postupanju po prijavi obitelji te žele otkloniti, kako navode, svaku dvojbu o navodnoj neusklađenosti izjava. Pritom naglašavaju da zdravstvena inspekcija postupa u okviru zakonom propisanih ovlasti i nadležnosti.
Bolnica Ministarstvo obavijestila tek 15 dana nakon događaja
U priopćenju posebno izdvajaju dvije činjenice na koje, kako tvrde, od početka slučaja kontinuirano upozoravaju, a za koje smatraju da su u dijelu javnih istupa i medijskih rasprava ostale u drugom planu.
Prva se odnosi na propust uprave bolnice, koja Ministarstvo zdravstva nije pravodobno obavijestila o neželjenom događaju sa smrtnim ishodom, iako je to bila dužna učiniti.
Ministrica Irena Hrstić u više je navrata upozoravala na taj propust, pozivajući se na Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene. Prema tom pravilniku, odgovorna osoba zdravstvene ustanove dužna je Ministarstvo zdravstva izvijestiti o neočekivanom neželjenom događaju.
U ovom slučaju, navode iz Ministarstva, ni ministrica ni samo Ministarstvo nisu pravodobno dobili obavijest od uprave bolnice. Kao potvrdu datuma kada je obavijest zaprimljena, Ministarstvo je uz priopćenje dostavilo i odgovarajući dokument.
Smatraju nedopustivim da je zdravstvena ustanova o tako ozbiljnom događaju Ministarstvo obavijestila tek 15 dana nakon što se dogodio. Upravo na taj propust, dodaju, ministrica Hrstić upozoravala je u svojim javnim istupima.
Zbog toga Ministarstvo traži odgovore i utvrđivanje odgovornosti uprave bolnice, ali i očitovanje Grada Zagreba, kao osnivača ustanove. Od Grada očekuju da se očituje o postupanju i odgovornosti u okviru svojih osnivačkih i upravljačkih ovlasti, osobito kada je riječ o poštovanju zakonskih obveza.
Osudili postupanje zdravstvenih djelatnika
Kao drugu važnu činjenicu Ministarstvo navodi postupanje zdravstvenih djelatnika prema pacijentu, koje ocjenjuje nedopustivim.
Tvrde da su takvo postupanje od početka jasno osudili jer je, prema njihovim riječima, bilo suprotno temeljnim načelima medicinske etike, profesionalnosti, poštovanja dostojanstva pacijenta i pravilima struke. Ističu da je ono apsolutno neprihvatljivo i da se ni pod kojim okolnostima ne može opravdati.
U priopćenju su se osvrnuli i na izvanredni inspekcijski nadzor u bolnici, koji je zdravstvena inspekcija u međuvremenu završila. Ministarstvo je o tome obaviješteno u utorak, a najavljuju da će inspekcija javnost izvijestiti o svojim utvrđenjima i daljnjim koracima.
Pritom naglašavaju da poštuju institucionalnu i stručnu neovisnost zdravstvene inspekcije te da ne žele unaprijed donositi zaključke o rezultatima nadzora ili daljnjim postupcima nadležnih tijela.
Kao svoj primarni interes navode zaštitu dostojanstva i sigurnosti svakog pacijenta, utvrđivanje svih okolnosti tragičnog događaja te odgovornosti svih za koje se utvrdi da su svojim postupcima ili propustima pridonijeli nastaloj situaciji.
"Ministarstvo zdravstva smatra kako se ovakvi događaji i ovakvo postupanje ne smiju događati u zdravstvenom sustavu. Svaki pacijent mora imati pravo na dostojanstven, siguran i profesionalan zdravstveni tretman, a svaka zdravstvena ustanova obvezu odgovornog, zakonitog i transparentnog postupanja", poručuju na kraju priopćenja.
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