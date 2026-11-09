"Ravnatelje bira politika, pod svim vladama, ali pokazalo se da politika posljednjih 10 godina ne bira samo ravnatelje nego i predstojnike klinika i zavoda što je nonsens. Njih treba birati struka i na tim pozicijama trebaju biti najbolji stručnjaci, a ne da ih se bira po članskoj iskaznici. Nije ugodno da se ljudi boje za svoje zdravlje i da se nađete na Vinogradskoj, a tamo nema liječnika koji vam može pomoći pa vas moraju slati u drugu bolnicu i da se gubi vrijeme za intervenciju. Problematično je i zašto je uopće poništen prvi natječaj, tko ga je poništio i s kojim razlogom, što malo smrdi na utjecaj politike. Netko je očito shvatio da treba staviti Zadravec na to mjesto pa je poništio natječaj. Trpak okus to ostavlja", istaknuo je Mrsić.