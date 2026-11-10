KRITIKE BIVŠEG RUSKOG GENERALA
Oštar udarac Putinu iz vlastitih redova: "Izgubio si, ništa nisi predvidio"
Umirovljeni ruski general Leonid Ivašov oštro je kritizirao Vladimira Putina zbog pokretanja rata protiv Ukrajine, poručivši mu da je izgubio i da nije predvidio posljedice invazije.
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Umirovljeni ruski general-pukovnik Leonid Ivašov tijekom prijenosa uživo s ruskim blogerom Pavelom Ivanovom oštro je kritizirao ruskog predsjednika Vladimira Putina zbog pokretanja rata protiv Ukrajine. Pozvao je na hitan prekid ratnih djelovanja i povratak pregovorima, piše Charter97.
Ivašov je ocijenio da je takozvana "specijalna vojna operacija", kako je Kremlj nazivao invaziju, doživjela potpuni neuspjeh.
"Porazio si sam sebe, ništa nisi predvidio. Nisi imao dovoljno pameti da shvatiš kako rat neće biti neka jednostavna vojna operacija: uđeš, malo napadneš i to je to – pobjeda", poručio je Putinu.
Prema mišljenju tog vojnog stručnjaka, nastavak rata vodi Rusiju prema potpunoj militarizaciji i dubokoj stagnaciji u svim civilnim sektorima, od gospodarstva i obrazovanja do kulture.
Ivašov je upozorio da se produljivanjem rata uništava budućnost zemlje kako bi se očuvao politički opstanak jednog čovjeka.
Protiv rata upozoravao i prije invazije
Ivašov, koji je na čelu organizacije Sveruska skupština časnika, i ranije je javno istupao protiv rata.
Još u veljači 2022., nekoliko tjedana prije početka ruske invazije na Ukrajinu, otvoreno je upozoravao Kremlj da ne pokreće napad, ističući kako bi takav potez mogao ugroziti samo postojanje Rusije.
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