MIHAIL HODOROVSKI
Najpoznatiji Putinov protivnik upozorio Europu: Pripremite se na ono što slijedi, bez obzira na Ukrajinu
Mihail Hodorkovski, jedan od najžešćih i najpoznatiji protivinik ruskog predsjednika Vladimira Putina, upozorio je Europu da se pripremi na dugotrajnu konfrontaciju s Rusijom - bez obzira na to kako će se dalje razvijati rat u Ukrajini.
"Trebamo očekivati neku vrstu hladnog rata koji bi mogao trajati barem deset godina", rekao je bivši naftni tajkun Hodorkovski ovoga tjedna na zatvorenom događaju u Bruxellesu, prenosi Politico.
Prema riječima biznismena u egzilu, jedino što će u tom razdoblju spriječiti Rusiju od daljnje agresije na Europu jest Putinovo uvjerenje da Zapad predstavlja stvarnu vojnu prijetnju.
Tijekom Hladnog rata, koji je trajao gotovo pola stoljeća, Sovjetski Savez i Zapad nastojali su potkopati jedan drugoga bez otvorenog sukoba u Europi i bez rizika od nuklearnog rata. Danas visoki europski i NATO dužnosnici smatraju da Rusija ponovno oživljava politiku iscrpljivanja koristeći metode hibridnog ratovanja kako bi destabilizirala Zapad i unijela podjele.
Hodorkovski, koji je proveo deset godina u Putinovu zatvorskom sustavu i sada živi u Londonu, umanjuje učinak zapadnih sankcija na Kremlj, ističući da one stvaraju određeni pritisak na rusko gospodarstvo, ali ništa dramatično.
"Prilika je propuštena..."
Slično razmišlja i o ukrajinskoj kampanji napada dronovima na ruske rafinerije, smatrajući da ona ne može ozbiljno narušiti Putinovu ratnu mašineriju.
"Čak i najmoćniji dron, pa i raketa tipa Tomahawk, može pogoditi najviše dva hektara. Tipičan industrijski kompleks u Sibiru prostire se na oko 1500 hektara. Šteta koja nastaje tim napadima usporediva je s time da nekome stanete na nogu", objasnio je Hodorkovski, bivši vlasnik naftnog diva Yukosa i nekoć najbogatiji čovjek u Rusiji.
Prema njegovom mišljenju, jedino razdoblje u kojem se Putinova vlast mogla stvarno poljuljati bilo je tijekom prve dvije godine nakon početka invazije, i to da je Rusija pretrpjela vojni poraz.
"Taj je prilika propuštena. Kod nas postoji tradicija da naši diktatori obično odlaze između 70. i 80. godine", kazao je, uz dozu ironije.
Putin je u listopadu napunio 73 godine.
Pritisak Kremlja
Prošlog mjeseca ruske vlasti otvorile su novi kazneni postupak protiv Hodorkovskog, optuživši ga da vodi terorističku organizaciju i planira nasilno preuzimanje vlasti uz pomoć ukrajinskih paravojnih postrojbi.
U priopćenju ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) navedene su i 22 druge osobe povezane s Hodorkovskijevim Ruskim antiratnim odborom, organizacijom koju čine ruski oporbenjaci u egzilu.
Neki od njih već su služili zatvorske kazne u Rusiji ili su bili pod istragom zbog svojih političkih aktivnosti, no među imenovanima su i sveučilišni profesori te poslovni ljudi.
Nove optužbe protiv Hodorkovskog i njegovih suradnika pojavile su se samo dva tjedna nakon što je Parlamentarna skupština Vijeća Europe najavila osnivanje platforme za dijalog s ruskom demokratskom opozicijom.
Govoreći u Bruxellesu, Hodorkovski je rekao kako snažna reakcija Kremlja pokazuje koliko Putina uznemirava sama ideja da ruske demokratske snage steknu ikakvu, pa makar i simboličku, legitimnost.
Iako se svi navedeni nalaze izvan Rusije i nisu pod izravnim dosegom Kremlja, neki su već prijavili probleme s europskim bankama, a optužbe za terorizam mogle bi im otežati putovanja zbog straha od mogućeg izručenja Rusiji.
Hodorkovski je izjavio da vjeruje kako će se jednog dana vratiti u Rusiju, nakon Putinove ere, ali i upozorio da će zemlji trebati desetljeća da se oslobodi imperijalno-vojne ideologije koja Rusiju prikazuje kao državu okruženu neprijateljima i time opravdava agresiju na susjede.
"Moja generacija neće doživjeti dan kada će se rusko društvo vratiti u stanje normalnosti."
Na pitanje smatra li to obeshrabrujućim, Hodorkovski se nasmiješio...
"Kad radite u teškoj industriji, naviknete se pokretati procese koji će trajati duže od vašeg života. Od istraživanja naftnog polja do početka proizvodnje može proći i 15 godina. Budućnost mi je jednako stvarna kao i sadašnjost - i ona me motivira."
