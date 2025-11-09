Oglas

MIHAIL HODOROVSKI

Najpoznatiji Putinov protivnik upozorio Europu: Pripremite se na ono što slijedi, bez obzira na Ukrajinu

N1 Info
09. stu. 2025. 14:34
Mihail Hodorovski
Mihail Hodorkovski, jedan od najžešćih i najpoznatiji protivinik ruskog predsjednika Vladimira Putina, upozorio je Europu da se pripremi na dugotrajnu konfrontaciju s Rusijom - bez obzira na to kako će se dalje razvijati rat u Ukrajini.

"Trebamo očekivati neku vrstu hladnog rata koji bi mogao trajati barem deset godina", rekao je bivši naftni tajkun Hodorkovski ovoga tjedna na zatvorenom događaju u Bruxellesu, prenosi Politico.

Prema riječima biznismena u egzilu, jedino što će u tom razdoblju spriječiti Rusiju od daljnje agresije na Europu jest Putinovo uvjerenje da Zapad predstavlja stvarnu vojnu prijetnju.

Vladimir Putin
Tijekom Hladnog rata, koji je trajao gotovo pola stoljeća, Sovjetski Savez i Zapad nastojali su potkopati jedan drugoga bez otvorenog sukoba u Europi i bez rizika od nuklearnog rata. Danas visoki europski i NATO dužnosnici smatraju da Rusija ponovno oživljava politiku iscrpljivanja koristeći metode hibridnog ratovanja kako bi destabilizirala Zapad i unijela podjele.

Hodorkovski, koji je proveo deset godina u Putinovu zatvorskom sustavu i sada živi u Londonu, umanjuje učinak zapadnih sankcija na Kremlj, ističući da one stvaraju određeni pritisak na rusko gospodarstvo, ali ništa dramatično.

"Prilika je propuštena..."

Slično razmišlja i o ukrajinskoj kampanji napada dronovima na ruske rafinerije, smatrajući da ona ne može ozbiljno narušiti Putinovu ratnu mašineriju.

"Čak i najmoćniji dron, pa i raketa tipa Tomahawk, može pogoditi najviše dva hektara. Tipičan industrijski kompleks u Sibiru prostire se na oko 1500 hektara. Šteta koja nastaje tim napadima usporediva je s time da nekome stanete na nogu", objasnio je Hodorkovski, bivši vlasnik naftnog diva Yukosa i nekoć najbogatiji čovjek u Rusiji.

Prema njegovom mišljenju, jedino razdoblje u kojem se Putinova vlast mogla stvarno poljuljati bilo je tijekom prve dvije godine nakon početka invazije, i to da je Rusija pretrpjela vojni poraz.

"Taj je prilika propuštena. Kod nas postoji tradicija da naši diktatori obično odlaze između 70. i 80. godine", kazao je, uz dozu ironije.

Putin je u listopadu napunio 73 godine.

Pritisak Kremlja

Prošlog mjeseca ruske vlasti otvorile su novi kazneni postupak protiv Hodorkovskog, optuživši ga da vodi terorističku organizaciju i planira nasilno preuzimanje vlasti uz pomoć ukrajinskih paravojnih postrojbi.

U priopćenju ruske Federalne sigurnosne službe (FSB) navedene su i 22 druge osobe povezane s Hodorkovskijevim Ruskim antiratnim odborom, organizacijom koju čine ruski oporbenjaci u egzilu.

Neki od njih već su služili zatvorske kazne u Rusiji ili su bili pod istragom zbog svojih političkih aktivnosti, no među imenovanima su i sveučilišni profesori te poslovni ljudi.

ukrajina, rat, invazija na ukrajinu, granatiranje, raketiranje, vojska, ukrajinski vojnik, ukrajinska vojska
Nove optužbe protiv Hodorkovskog i njegovih suradnika pojavile su se samo dva tjedna nakon što je Parlamentarna skupština Vijeća Europe najavila osnivanje platforme za dijalog s ruskom demokratskom opozicijom.

Govoreći u Bruxellesu, Hodorkovski je rekao kako snažna reakcija Kremlja pokazuje koliko Putina uznemirava sama ideja da ruske demokratske snage steknu ikakvu, pa makar i simboličku, legitimnost.

Iako se svi navedeni nalaze izvan Rusije i nisu pod izravnim dosegom Kremlja, neki su već prijavili probleme s europskim bankama, a optužbe za terorizam mogle bi im otežati putovanja zbog straha od mogućeg izručenja Rusiji.

Hodorkovski je izjavio da vjeruje kako će se jednog dana vratiti u Rusiju, nakon Putinove ere, ali i upozorio da će zemlji trebati desetljeća da se oslobodi imperijalno-vojne ideologije koja Rusiju prikazuje kao državu okruženu neprijateljima i time opravdava agresiju na susjede.

"Moja generacija neće doživjeti dan kada će se rusko društvo vratiti u stanje normalnosti."

Na pitanje smatra li to obeshrabrujućim, Hodorkovski se nasmiješio...

"Kad radite u teškoj industriji, naviknete se pokretati procese koji će trajati duže od vašeg života. Od istraživanja naftnog polja do početka proizvodnje može proći i 15 godina. Budućnost mi je jednako stvarna kao i sadašnjost - i ona me motivira."

Teme
Mihail hodorkovski europa rusija ukrajina

