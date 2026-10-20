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Kalinjingrad

FOTO / Rusija gradi golemi sustav blizu granice NATO-a: Mogla bi nadzirati velik dio Europe

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N1 Info
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20. lis. 2026. 15:25
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Poljska
Sergei GAPON / AFP

Rusija gradi golemi radarski sustav u Kalinjingradu, ruskoj enklavi između Poljske i Litve. To otkrivaju satelitske snimke. Sustav bi teoretski mogao otkrivati zrakoplove, ratne brodove i projektile na udaljenosti od nekoliko tisuća kilometara. Time bi Rusija mogla nadzirati velik dio Europe.

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Kako piše belgijski HLN, radarski sustav gradi se u blizini grada Gvardejska, oko 32 kilometra od poljske granice i 64 kilometra od Litve. Na satelitskim snimkama vidljiva su tri reda antenskih stupova, od kojih je svaki dug približno 500 metara. Snimke je napravila finsko-poljska satelitska tvrtka Iceye, a objavio ih je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Riječ je, prema svemu sudeći, o takozvanom radaru koji može otkrivati ciljeve iza horizonta (OTH), sustavu koji ima znatno veći domet od konvencionalnih radara.

Klasični radar u pravilu može otkrivati samo objekte koji se nalaze unutar njegove izravne vidljivosti. OTH radar koristi radiovalove koji se odbijaju od viših slojeva atmosfere. Zahvaljujući tome, sustav može otkrivati zrakoplove, brodove i projektile koji se nalaze iza horizonta. Na taj se način mogu otkriti čak i određeni nevidljivi (stealth) zrakoplovi, posebno projektirani kako bi ih radari što teže uočili.

Ovisno o tehničkim karakteristikama, novi bi sustav mogao otkrivati ciljeve na udaljenosti od približno 885 do 3200 kilometara. Takav domet bio bi dovoljan za nadzor, među ostalim, Ujedinjenog Kraljevstva te velikih dijelova sjeverne i zapadne Europe.

Rusija jača vojne kapacitete u Kalinjingradu

Novi radar dio je šireg ruskog jačanja vojnih kapaciteta u Kalinjingradu. Rusija u toj enklavi, smještenoj između Baltičkog mora i članica NATO-a Poljske i Litve, već raspolaže suvremenim sustavima za otkrivanje neprijateljskih letjelica i ometanje elektroničkih signala.

Ometanje GPS signala

Kalinjingrad je važna ruska vojna baza. Iz te regije već se godinama u velikoj mjeri ometaju GPS signali, što stvara opasne situacije za brodove i zrakoplove u sjeveroistočnoj Europi.

Prema podacima Litve, na tom se području nalazi najmanje 36 ruskih antena koje odašilju lažne GPS podatke, zbog čega navigacijski sustavi prikazuju pogrešne lokacije.

Osim toga, Kalinjingrad ima važnu ulogu u ruskoj nuklearnoj strategiji. Regija raspolaže dovoljnim skladišnim kapacitetima i raketnim sustavima za približno stotinu nuklearnih bojevih glava.

Visokopozicionirani izvori u Poljskoj i Litvi sumnjaju da je nuklearno oružje već raspoređeno na tom području, iako to nije službeno potvrđeno.

I europske članice NATO-a raspolažu snažnom radarskom opremom. Tako Ujedinjeno Kraljevstvo na Cipru i Francuska zapadno od Pariza imaju posebne radarske sustave koji mogu otkrivati ciljeve daleko iza horizonta.

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Teme
nato rusija kalinjingrad radar satelitske snimke

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