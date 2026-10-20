Kalinjingrad
FOTO / Rusija gradi golemi sustav blizu granice NATO-a: Mogla bi nadzirati velik dio Europe
Rusija gradi golemi radarski sustav u Kalinjingradu, ruskoj enklavi između Poljske i Litve. To otkrivaju satelitske snimke. Sustav bi teoretski mogao otkrivati zrakoplove, ratne brodove i projektile na udaljenosti od nekoliko tisuća kilometara. Time bi Rusija mogla nadzirati velik dio Europe.
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Kako piše belgijski HLN, radarski sustav gradi se u blizini grada Gvardejska, oko 32 kilometra od poljske granice i 64 kilometra od Litve. Na satelitskim snimkama vidljiva su tri reda antenskih stupova, od kojih je svaki dug približno 500 metara. Snimke je napravila finsko-poljska satelitska tvrtka Iceye, a objavio ih je njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung.
📡 🇷🇺 Russia is building a long-range radar in Kaliningrad. The company that spotted it is ICEYE, the same Finnish firm whose satellite Kosmos 2612 just shadowed in orbit. Per FAZ (Oct 19), ICEYE imagery from late August shows three antenna rows, each 500+ meters long, converging in a star pattern near Gvardeysk. It matches the 29B6 "Container" over-the-horizon radar that Lithuanian intelligence flagged in March. Reported range: 900 to 3,000 km. That covers London and Paris (~1,450 km) and Madrid (~2,420 km). Berlin, Warsaw and Vilnius sit inside the minimum range. The coverage is Western Europe and the Atlantic approaches, not the neighbors. It is one of 20+ signals-intelligence and electronic-warfare sites ICEYE counts in the exclave. Russia has already raised its GPS-spoofing antennas there from 3 to 36, disturbing navigation across seven countries up to 450 km away. Caveats: • The radar is still under construction. Whether it is radiating is unknown. • Over-the-horizon radar gives early warning, not weapons-grade tracks. • ICEYE has not published its report. The context is not subtle. Russia warned on Sept 30 it could use nuclear weapons if NATO tried to cut off Kaliningrad. Putin repeated it at Valdai. The irony: Moscow is building the eyes to watch Europe, while the eyes watching Moscow are being stalked in orbit.— The Tectonic (@thetect0nic) October 20, 2026
Riječ je, prema svemu sudeći, o takozvanom radaru koji može otkrivati ciljeve iza horizonta (OTH), sustavu koji ima znatno veći domet od konvencionalnih radara.
Klasični radar u pravilu može otkrivati samo objekte koji se nalaze unutar njegove izravne vidljivosti. OTH radar koristi radiovalove koji se odbijaju od viših slojeva atmosfere. Zahvaljujući tome, sustav može otkrivati zrakoplove, brodove i projektile koji se nalaze iza horizonta. Na taj se način mogu otkriti čak i određeni nevidljivi (stealth) zrakoplovi, posebno projektirani kako bi ih radari što teže uočili.
Ovisno o tehničkim karakteristikama, novi bi sustav mogao otkrivati ciljeve na udaljenosti od približno 885 do 3200 kilometara. Takav domet bio bi dovoljan za nadzor, među ostalim, Ujedinjenog Kraljevstva te velikih dijelova sjeverne i zapadne Europe.
Rusija jača vojne kapacitete u Kalinjingradu
Novi radar dio je šireg ruskog jačanja vojnih kapaciteta u Kalinjingradu. Rusija u toj enklavi, smještenoj između Baltičkog mora i članica NATO-a Poljske i Litve, već raspolaže suvremenim sustavima za otkrivanje neprijateljskih letjelica i ometanje elektroničkih signala.
Ometanje GPS signala
Kalinjingrad je važna ruska vojna baza. Iz te regije već se godinama u velikoj mjeri ometaju GPS signali, što stvara opasne situacije za brodove i zrakoplove u sjeveroistočnoj Europi.
Prema podacima Litve, na tom se području nalazi najmanje 36 ruskih antena koje odašilju lažne GPS podatke, zbog čega navigacijski sustavi prikazuju pogrešne lokacije.
Osim toga, Kalinjingrad ima važnu ulogu u ruskoj nuklearnoj strategiji. Regija raspolaže dovoljnim skladišnim kapacitetima i raketnim sustavima za približno stotinu nuklearnih bojevih glava.
Visokopozicionirani izvori u Poljskoj i Litvi sumnjaju da je nuklearno oružje već raspoređeno na tom području, iako to nije službeno potvrđeno.
I europske članice NATO-a raspolažu snažnom radarskom opremom. Tako Ujedinjeno Kraljevstvo na Cipru i Francuska zapadno od Pariza imaju posebne radarske sustave koji mogu otkrivati ciljeve daleko iza horizonta.
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