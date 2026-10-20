Klasični radar u pravilu može otkrivati samo objekte koji se nalaze unutar njegove izravne vidljivosti. OTH radar koristi radiovalove koji se odbijaju od viših slojeva atmosfere. Zahvaljujući tome, sustav može otkrivati zrakoplove, brodove i projektile koji se nalaze iza horizonta. Na taj se način mogu otkriti čak i određeni nevidljivi (stealth) zrakoplovi, posebno projektirani kako bi ih radari što teže uočili.