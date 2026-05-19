Još jedna zemlja vodi istragu protiv svojih državljana zbog "snajperskih tura" u Sarajevu

Austrijsko pravosuđe od travnja vodi istragu protiv austrijskog državljanina zbog sumnje na moguću umiješanost u takozvane “snajperske ture” u Sarajevu tijekom rata u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je iz austrijskog Ministarstva pravosuđa.
Oglas
Kako navodi Der Standard, informacija je objavljena u odgovoru na parlamentarni upit Alme Zadić, bivše austrijske ministrice pravosuđa i sadašnje glasnogovornice Zelenih za pravosuđe.
„Pred jednim austrijskim državnim odvjetništvom od 25. travnja 2026. vodi se istražni postupak protiv austrijskog državljanina, kao i još jednog zasad nepoznatog počinitelja, u vezi s mogućim sudjelovanjem u takozvanim ‘snajperskim turama’ u Sarajevu tijekom rata u BiH“, navodi se u odgovoru Ministarstva pravosuđa.
Postupak već otvoren
Austrijske vlasti nisu iznosile detalje o tijeku istrage. Međutim, prema dostupnim informacijama, ne radi se o predistražnim radnjama, nego o državnom odvjetničkom istražnom postupku.
Za sada nije poznato po kojim se točno kaznenim djelima postupak vodi. Austrijski Kazneni zakon, između ostalog, zabranjuje podršku stranama u oružanim sukobima, uključujući regrutiranje, organiziranje ili aktivno sudjelovanje u stranim ratnim djelovanjima. Ratni zločini, uključujući napade na civile, regulirani su posebnim odredbama austrijskog zakonodavstva.
Odvojena istraga u Italiji
Sličan postupak vodi se i pred Državnim odvjetništvom u Milanu, gdje se četvoricu talijanskih državljana sumnjiči da su tijekom opsade Sarajeva, od 1992. do 1995. godine, na strani Vojske Republike Srpske pucali na civile.
Talijansko državno odvjetništvo do sada nije uputilo zahtjev za pravnu pomoć Austriji, pa se postupci vode odvojeno.
Tema stranih snajperista ponovno je dospjela u javnost nakon tvrdnji talijanskog autora Ezija Gavazzenija. On je tvrdio da su stranci plaćali kako bi pucali na ljude u Sarajevu, ali, prema navodima iz teksta, za to nije iznio dokaze, već se u knjizi uglavnom poziva na glasine.
Austrijsko Ministarstvo pravosuđa navodi da istraga u Austriji nije utemeljena na Gavazzenijevim istraživanjima.
“Lov na ljude”
U Italiji je u veljači saslušan 80-godišnji bivši vozač kamiona, kojeg su talijanski mediji opisali kao ljubitelja lova s nostalgijom prema fašizmu. On je navodno javno govorio da je išao u “lov na ljude”.
Osumnjičeni je priznao da je tijekom rata bio u Bosni i Hercegovini, ali je rekao da je ondje bio “poslovno, ne zbog lova”. Dodao je da su njegove ranije izjave bile pretjerane i da se “ne brine”.
U travnju je Državno odvjetništvo u Milanu saslušalo još jednog osumnjičenog. On je u intervjuima tvrdio da je kao dragovoljac služio na strani srpskih milicija, odnosno moguće Vojske Republike Srpske.
Šezdesetpetogodišnji Lucio C. rekao je: „Htio sam tamo jer sam oduvijek imao simpatije prema ekstremnoj desnici: otišao sam na Balkan jer mrzim muslimane“.
Njegova odvjetnica Licia Sardo tvrdi da su njegove izjave bile “hvalisanje”.
„Moj klijent želio je pristupiti specijalnim postrojbama, ali zbog oštećenja vida nikada nije završio vojnu službu“, rekla je Sardo.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas