PRIVREMENA MJERA
Njemački sud zabranio širenje tvrdnji o Vučićevoj umiješanosti u "Sarajevo Safari"
Pokrajinski sud u Hamburgu je tjedniku Der Spiegel privremeno zabranio prenošenje tvrdnji da je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić bio uključen u djelatnosti vezane uz slučaj Sarajevo Safari, priopćio je ovaj sud.
"Stranci protiv koje je podnesen zahtjev se izriče privremena mjera zabrane iznošenja ili raspačavanja tvrdnji… koje bi mogle pobuditi sumnju da je podnositelj zahtjeva u sklopu opsade Sarajeva od 1992. do 1995. sudjelovao u ciljanom ubijanju civila od stranih turista kao što je to navedeno u članku "Bogati Europljani koji su putovali u Sarajevo kako bi lovili ljude", stoji u priopćenju Pokrajinskog suda u Hamburgu na upit Hine.
U presudi koja je donesena još 18. svibnja donose se citati iz članka koji je u tiskanom izdanju objavljen 17. ožujka 2026. i koje Der Spiegel ne smije objavljivati do daljnjega.
Citati se odnose na tvrdnju da je aktualni srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić bio pripadnik paravojne četničke postrojbe stacionirane na Židovskom groblju u Sarajevu, koja je bila pod komandom Slavka Aleksića, i da je tamo imao kontakt sa "stranim lovcima na ljude".
Jedan od zabranjenih citata se odnosi i na razgovor autora teksta sa zagrebačkim novinarom Domagojem Margetićem tijekom kojeg su predočeni dokazi o Vučićevoj pripadnosti spomenutoj postrojbi.
Na kraju priopćenja se navodi kako Der Spiegel ima pravo na žalbu na ovu odluku. U trenutku pisanja ovog teksta tjednik spomenuti tekst još nije uklonio sa svoje stranice.
Savjetnica Aleksandra Vučića za medije Suzana Vasiljević je prije toga izjavila kako odluka suda u Hamburgu "predstavlja važnu potvrdu da i u slučaju politički eksponiranih osoba postoje jasni standardi odgovornog i profesionalnog izvještavanja, posebno kada su u pitanju teške i neosnovane optužbe koje mogu ozbiljno ugroziti nečiji ugled".
Sud u Hamburgu donio je odluku o privremenoj zabrani prenošenja navedenih tvrdnji o Vučićevom sudjelovanju reagirajući na temelju tužbe koju je srbijanski predsjednik podnio protiv tjednika Der Spiegel, navela je Vučićeva savjetnica za medije, a prenijela Radio-televizija Srbija.
