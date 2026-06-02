Zastupnici 13 zemalja podržali inicijativu: Vijeće Europe istraživat će "Sarajevo Safari"
Predsjednica Naše stranke i zastupnica Bosne i Hercegovine u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe Sabina Ćudić, u procesu koji je pokrenula 13. svibnja, osigurala je potrebnu kvalificiranu potporu više od dvadeset parlamentaraca iz 13 europskih zemalja za pokretanje istrage, izradu istraživanja, izvješća i rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o međunarodnim zločinima povezanima sa slučajem „Sarajevo safari“.
Prema dosadašnjim istragama i javno dostupnim informacijama, u ovom su slučaju tijekom opsade Sarajeva sudjelovali i državljani pojedinih zemalja članica Vijeća Europe, zbog čega pitanje ima jasnu međunarodnu dimenziju i zahtijeva suradnju institucija više država.
Potporu inicijativi, koju predvodi Sabina Ćudić, dali su zastupnici iz Francuske, Švedske, Nizozemske, Turske, Slovačke, Estonije, Litve, Monaka, Ukrajine i Rumunjske, ali i iz zemalja regije poput Slovenije, Crne Gore i Hrvatske, većinom iz redova europskih liberala.
„Ovo nije pitanje samo Bosne i Hercegovine. Ako su državljani država članica Vijeća Europe sudjelovali u ratnim zločinima tijekom opsade Sarajeva, europske institucije imaju obvezu staviti svoje resurse na raspolaganje radi utvrđivanja činjenica i osiguravanja odgovornosti. Europski pravni prostor ne smije ostavljati mjesta nekažnjivosti, bez obzira na to koliko je vremena prošlo“, izjavila je Ćudić.
U zahtjevu koji su potpisali zastupnici ističe se da je razmatranje ovog pitanja od posebne važnosti za Parlamentarnu skupštinu Vijeća Europe zbog njegove izravne povezanosti s područjima koja su u nadležnosti Vijeća Europe, uključujući zaštitu ljudskih prava, utvrđivanje odgovornosti za teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava, unaprjeđenje prekogranične pravosudne suradnje među državama članicama te borbu protiv nekažnjivosti.
Također se naglašava da slučaj otvara šira pitanja od europskog značaja koja se odnose na međunarodno sudjelovanje u ratnim zločinima, obveze državnih institucija u provođenju istraga o povijesnim zločinima, kao i zaštitu dostojanstva žrtava te očuvanje povijesnog sjećanja u Europi.
„Ova inicijativa nije usmjerena protiv bilo koje države, već u korist vladavine prava i univerzalnog načela da nijedan ratni zločin ne smije ostati neistražen. Vijeće Europe ima jedinstvenu priliku pokazati da je europska predanost ljudskim pravima jednako snažna kada je riječ o zločinima iz prošlosti kao i o izazovima sadašnjosti“, zaključila je Ćudić.
Pokretanjem ove inicijative Parlamentarna skupština Vijeća Europe dobiva priliku pridonijeti rasvjetljavanju činjenica, jačanju međunarodne pravosudne suradnje i osiguravanju odgovornosti za zločine koji ne smiju ostati izvan dosega pravde, bez obzira na protok vremena ili državljanstvo počinitelja.
Kvalificirani zahtjev bit će razmatran na sjednicama političkog, a potom i pravnog odbora, dok bi izvjestitelj Vijeća Europe za ova kaznena djela trebao biti imenovan u rujnu ove godine u Strasbourgu.
