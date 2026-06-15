istražni postupak
Vijeće Europe istražuje Sarajevo safari: "To nadilazi granice Bosne i Hercegovine"
Zastupnici u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe iz ukupno 23 države podržali su inicijativu za provođenje istrage o slučaju "Sarajevo safari" odnosno o ratnim zločinima počinjenim tijekom opsade glavnog grada BiH pa će u ovom tijelu uslijediti formalno otvaranje parlamentarnog istražnog postupka.
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Kako su priopćili iz Naše stranke (NS), koja je dio vladajuće koalicije u BiH i čija je predsjednica Sabina Ćudić ujedno izaslanica u parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, potporu otvaranje parlamentarne istrage sada su dali i zastupnici iz Velike Britanije, Grčke, Sjeverne Makedonije, Andore, Švicarske, Belgije, Njemačke, Italije, Albanije i Danske.
Ranije ovog mjeseca to su učinili zastupnici Francuske, Švedske, Nizozemske, Turske, Slovačke, Estonije, Litve, Monaka, Ukrajine, Rumunjske i iz regije potpora je stigla iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore.
Zastupnici koji su dali potporu inicijativi za parlamentarnu istragu o "Sarajevo safariju" većinom su iz reda europskih liberala.
Time su sada ispunjeni formalni uvjeti za nastavak procedure u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, što bi trebalo dovesti do rasvjetljavanja tvrdnji o ratnim zločinima povezanim s ratnom opsadom Sarajeva.
Tako bi do 7. rujna trebao biti imenovan posebni izvjestitelj o ovom slučaju, a potom bi uslijedila izrada izvještaja te se u konačnici može očekivati usvajanje rezolucije Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o međunarodnim zločinima povezanim sa slučajem "Sarajevo safari".
"Ovo je značajan pokazatelj da postoji široka europska spremnost da se ozbiljno pristupi utvrđivanju činjenica o navodima koji se odnose na međunarodno sudjelovanje u ratnim zločinima tijekom opsade Sarajeva. Riječ je o pitanju koje nadilazi granice Bosne i Hercegovine i koje zahtijeva suradnju institucija više država u interesu pravde, istine i dostojanstva žrtava", naveli su iz Naše stranke.
Slučaj "Sarajevo safari" odnosi se na istragu koju je ranije pokrenulo talijansko pravosuđe na temelju tvrdnji da je više osoba iz te države plaćalo kako bi tijekom rata u BiH od 1992. do 1995. organizirano dolazili na položaj vojske bosanskih Srba, koja je držala u opsadi glavni grad BiH, i s njega pucali na civile.
Postoje naznake da su u tome sudjelovali i državljani drugih europskih država pa su se u istragu uključila i pravosudna tijela Austrije, Švicarske i Belgije.
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