Vijeće Europe istražuje Sarajevo safari: "To nadilazi granice Bosne i Hercegovine"

Slučaj "Sarajevo safari" odnosi se na istragu koju je ranije pokrenulo talijansko pravosuđe na temelju tvrdnji da je više osoba iz te države plaćalo kako bi tijekom rata u BiH od 1992. do 1995. organizirano dolazili na položaj vojske bosanskih Srba, koja je držala u opsadi glavni grad BiH, i s njega pucali na civile.