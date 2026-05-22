Otvorena nova istraga: I državljani Belgije sudjelovali u "snajperskom safariju"?

Savezno tužiteljstvo Belgije priopćilo je u srijedu da je otvorilo istragu o mogućoj umiješanosti belgijskih državljana u takozvani "snajperski safari" tijekom opsade Sarajeva za vrijeme rata 90-ih godina, odnosno slučajeve kontroverznog ratnog turizma tijekom kojeg su strani državljani pucali na građane glavnog grada s položaja iznad Sarajeva.
Oglas
Prema priopćenju ove institucije, istraga je pokrenuta "na temelju informacija objavljenih u medijima". Kako prenosi Radio Slobodna Europa, Tužiteljstvo je dodalo da, u interesu istrage, ne želi dodatno komentirati ovaj slučaj.
Postupak u Belgiji uslijedio je nakon što je Javno tužiteljstvo u Milanu pokrenulo istragu o takozvanim "vikend snajperistima" koji su, prema prijavi pisca i novinara Ezija Gavacenija, plaćali velike iznose novca kako bi dolazili na položaje Vojske Republike Srpske oko Sarajeva i snajperima, uglavnom "iz zabave", ubijali građane u opkoljenom gradu.
Gradsko vijeće Sarajeva krajem siječnja dalo je suglasnost da se Grad pridruži postupku u Milanu protiv osumnjičenih.
Pod istragom je trenutačno osamdesetogodišnji državljanin Italije, bivši vozač kamiona iz pokrajine Pordenone, koji je ispitan 9. veljače.
Tijekom gotovo četverogodišnje opsade Sarajeva, prema podacima udruga žrtava i presudama međunarodnih sudova, svako deseto ubijeno dijete stradalo je od snajperskog hica, dok je više od 14.000 djece ranjeno.
Ipak, do danas nijedan pojedinačni snajperist nije procesuiran ni pred domaćim ni pred međunarodnim sudovima.
Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju u presudama protiv najviših dužnosnika Republike Srpske zaključio je da je snajperska kampanja imala za cilj teroriziranje civila u Sarajevu.
Podsjetimo, belgijski mediji su u studenome prošle godine prenijeli da belgijsko državno odvjetništvo razmatra pokretanje istrage o "Snajperskim safarijima" u Sarajevu tijekom rata 1990-ih. Kaznena djela možda još nisu zastarjela, prema riječima Chrisa Van den Wyngaerta, bivšeg flamanskog suca Međunarodnog kaznenog suda i Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju.
Glasine kruže već dugo vremena
"Nisam mogao vjerovati, toliko je malo vjerojatno." To je bila reakcija Chrisa Van den Wyngaerta kada je čuo vijesti o 'Sarajevskom safariju'. Van den Wyngaert je dugi niz godina bio sudac Međunarodnog kaznenog suda i Međunarodnog suda za Jugoslaviju, koji je osnovan kako bi kaznio odgovorne za zločine u to vrijeme.
"Služio sam u tribunalu sedam godina i nikada prije nisam čuo za ovo. Glasine kruže već dugo, ali još nisu pronađeni dokazi", rekao je Van den Wyngaert za VRT.
Ako su Belgijci bili umiješani, mogu li i dalje biti kazneno gonjeni?
– Ne mogu biti izvedeni pred Međunarodni kazneni sud jer on u to vrijeme nije postojao. Međutim, državno odvjetništvo ovdje u Belgiji može pokrenuti istragu.
"Mogući počinitelji ne podliježu zakonima ratovanja jer bi bili civili. Ako je riječ o ubojstvu, djela mogu zastarjeti, ali kaznena djela se također mogu smatrati zločinom protiv čovječnosti, a ona ne mogu zastarjeti", objašnjava Van den Wyngaert.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas