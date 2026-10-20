investicijska konferencija
Saudijska Arabija otkazala glamurozni "Davos u pustinji"
Rijad je odgodio svoju najvažniju investicijsku konferenciju do 2027. godine i naredio državnim službenicima da rade od kuće.
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Konferencija Future Investment Initiative (FII) u Saudijskoj Arabiji odgođena je za sljedeću godinu, navodi se u priopćenju objavljenom na službenim internetskim stranicama, dok se nastavljaju smrtonosni napadi jemenskog pokreta Ansar Alah, koji uživa potporu Irana, na Saudijsku Arabiju.
Godišnji događaj trebao je započeti sljedećeg tjedna, 26. listopada, i trajati do 29. listopada, a novi datum održavanja bit će objavljen „vrlo uskoro“, navodi se u priopćenju objavljenom u utorak, prenosi Al Jazeera.
Izvršna direktorica Instituta FII, dr. Maha bint Mishari Al Saud, izjavila je da odluka „proizlazi iz duboke predanosti našim partnerima, članovima, govornicima i sudionicima“.
„Budući da je riječ o našem jubilarnom desetom izdanju, želimo osigurati da konferencija zadrži svoj puni opseg, iznimnu kvalitetu i nezaboravan utjecaj koji je naša zajednica navikla očekivati i koji doista zaslužuje“, rekla je.
Konferencija koju podupire saudijska država, neslužbeno nazvana „Davos u pustinji“, po uzoru na godišnji sastanak Svjetskog gospodarskog foruma u Švicarskoj, predstavlja ambiciozne investicijske planove kraljevstva s ciljem privlačenja milijardi dolara potrebnih za financiranje gospodarske transformacije, odnosno smanjenja ovisnosti o nafti i plinu te razvoja turizma, sporta i tehnologije.
Prema internetskim stranicama FII-ja, među očekivanim govornicima bili su predsjednica i glavna direktorica za informacijske tehnologije Alphabeta i Googlea Ruth Porat, predsjednik uprave i izvršni direktor Goldman Sachs Groupa David Solomon te predsjednik uprave i izvršni direktor BlackRocka Laurence Fink.
Sukobi između koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, koja podupire međunarodno priznatu jemensku vladu, i pokreta Ansar Alah, povezanog s Iranom, intenzivirali su se posljednjih tjedana.
Pripadnici pokreta Ansar Alah, poznati i kao hutisti, izveli su napade na vojnu, energetsku i civilnu infrastrukturu diljem Saudijske Arabije, uključujući međunarodnu zračnu luku u Rijadu. U tim je napadima poginulo najmanje 18 ljudi, a još nekoliko stotina ih je ozlijeđeno.
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