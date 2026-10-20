izraelski izbori
Trump stao iza Netanyahua, a onda mu je stigao hladan tuš od Vancea
Američki potpredsjednik JD Vance u ponedjeljak je odbio podržati izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, dan nakon što mu je predsjednik Donald Trump javno dao potporu uoči izbora koji se održavaju ovog mjeseca.
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„Neću se miješati u izraelske izbore”, rekao je Vance u intervjuu u emisiji „2WAY Tonight” Marka Halperina.
„Niti mu uskraćujem podršku niti ga podržavam”, dodao je Vance, piše NBC News.
Trump se u nedjelju uključio u izraelsku predizbornu kampanju, snažno podržavši Netanyahuovu kandidaturu za novi mandat.
„Ako Izrael bude imao pogrešnog vođu, a to bi bio bilo tko osim Bibija, Amerika će morati sama obaviti taj posao, a ja to nisam sklon učiniti. Bibi Netanyahu pokazao se snažnim, hrabrim i briljantnim unatoč golemom protivljenju, uključujući i ono koje dolazi iz samog Izraela”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.
Dodao je da ta objava predstavlja njegovu „potpunu i bezrezervnu podršku Bibiju Netanyahuu”.
Vance je u ponedjeljak izjavio da Trumpova podrška ima „najveći učinak u američkoj ili međunarodnoj političkoj povijesti”.
Odbijanje da se uključi u izraelsku izbornu utrku dodatno je obrazložio rekavši da podržava „američke kandidate”.
„Na to sam usredotočen”, dodao je, aludirajući na predstojeće izbore za američki Kongres.
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