Trump stao iza Netanyahua, a onda mu je stigao hladan tuš od Vancea

„Ako Izrael bude imao pogrešnog vođu, a to bi bio bilo tko osim Bibija, Amerika će morati sama obaviti taj posao, a ja to nisam sklon učiniti. Bibi Netanyahu pokazao se snažnim, hrabrim i briljantnim unatoč golemom protivljenju, uključujući i ono koje dolazi iz samog Izraela”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.