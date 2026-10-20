Oglas

izraelski izbori

Trump stao iza Netanyahua, a onda mu je stigao hladan tuš od Vancea

author
N1 Info
|
20. lis. 2026. 07:16
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
reuters
Kenny Holston/Pool via REUTERS

Američki potpredsjednik JD Vance u ponedjeljak je odbio podržati izraelskog premijera Benjamina Netanyahua, dan nakon što mu je predsjednik Donald Trump javno dao potporu uoči izbora koji se održavaju ovog mjeseca.

Oglas

„Neću se miješati u izraelske izbore”, rekao je Vance u intervjuu u emisiji „2WAY Tonight” Marka Halperina.

„Niti mu uskraćujem podršku niti ga podržavam”, dodao je Vance, piše NBC News.

Trump se u nedjelju uključio u izraelsku predizbornu kampanju, snažno podržavši Netanyahuovu kandidaturu za novi mandat.

„Ako Izrael bude imao pogrešnog vođu, a to bi bio bilo tko osim Bibija, Amerika će morati sama obaviti taj posao, a ja to nisam sklon učiniti. Bibi Netanyahu pokazao se snažnim, hrabrim i briljantnim unatoč golemom protivljenju, uključujući i ono koje dolazi iz samog Izraela”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Dodao je da ta objava predstavlja njegovu „potpunu i bezrezervnu podršku Bibiju Netanyahuu”.

Vance je u ponedjeljak izjavio da Trumpova podrška ima „najveći učinak u američkoj ili međunarodnoj političkoj povijesti”.

Odbijanje da se uključi u izraelsku izbornu utrku dodatno je obrazložio rekavši da podržava „američke kandidate”.

„Na to sam usredotočen”, dodao je, aludirajući na predstojeće izbore za američki Kongres.

Teme
američka vanjska politika benjamin netanyahu izraelski izbori jd vance trumpova podrška

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ