Zašto se Saudijska Arabija vratila ratu u Jemenu?

Iako je Ansar Alah nedvojbeno saveznik Irana i ima koristi od oružja i potpore koje mu Teheran potajno pruža najmanje od 2009. godine, pokret ima vlastiti politički cilj: učvrstiti kontrolu nad Jemenom. Tom bi cilju težio čak i kada bi Washington i Teheran nekako postigli dogovor o okončanju rata koji je Trump nepromišljeno pokrenuo. Ipak, nedavna odluka pokreta o eskalaciji sukoba odražava i osjećaj zamaha koji je proizveo iranski uspjeh u odolijevanju američkim i izraelskim napadima. Stoga, iako je riječ o dvama zasebnim sukobima, rat protiv Irana istodobno pogoršava nasilje u Jemenu i povećava njegove posljedice.