Sukob ozbiljno dovodi u pitanje saudijske planove da turizam i putovanja postanu važni stupovi gospodarstva. Neizvjesno je i hoće li se krajem mjeseca održati velika međunarodna investicijska konferencija. Troškovi rata povećali su proračunski deficit, a Ministarstvo financija očekuje da će se saudijski BDP u 2026. smanjiti za 3,6 posto.