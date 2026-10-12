SVE SLABIJA OBRANA
Rijad pod opsadom Ansar Alaha: Projektila sve manje, a saudijskog princa sele iz bunkera u bunker
Saudijska Arabija suočava se sa sve ozbiljnijom sigurnosnom i gospodarskom krizom zbog napada jemenskog Ansar Alaha, dok joj ponestaje presretača projektila, a prijestolonasljednik Mohammed bin Salman navodno se premješta između utvrđenih palača.
Za Mohammeda bin Salmana, saudijskog prijestolonasljednika, početak godine djelovao je obećavajuće. Nakon posjeta Bijeloj kući, gdje ga je srdačno dočekao američki predsjednik Donald Trump, činilo se da je Saudijska Arabija, unatoč ratu s Iranom, u relativno povoljnom položaju. Izvoz nafte mogla je nastaviti naftovodom koji zaobilazi blokirani Hormuški tjesnac.
Međutim, zaoštravanje sukoba s jemenskim Ansar Alahom, pokretom koji funkcionira kao defacto vlada u Jemenu i pod kojim živi više od 80 posto tamošnjeg stanovništva, Iran, sada ozbiljno ugrožava sigurnost kraljevstva, ali i ambiciozne planove 41-godišnjeg prijestolonasljednika za smanjenje ovisnosti gospodarstva o nafti, piše The Wall Street Journal, a prenosi Jutarnji list.
Smrtonosni napadi pogodili saudijsku prijestolnicu
U subotu je najmanje jedan projektil hutista pogodio međunarodnu zračnu luku u Rijadu. Poginulo je najmanje 12 ljudi, a stotine su ozlijeđene, od kojih mnogi teško. Riječ je o najsmrtonosnijem pojedinačnom napadu na Sjedinjene Države ili njihove saveznike u Perzijskom zaljevu tijekom sukoba povezanih s ratom u Iranu.
Među poginulima je bila i 28-godišnja egipatska stjuardesa, koja je iskrvarila nakon što joj je eksplozija otkinula ruku. Više ljudi ostalo je bez udova.
U napadu su pogođena dva terminala zračne luke, čiji su se krovovi djelomično urušili. Saudijske vlasti u nedjelju su izvijestile i o novim napadima na zatvorenu zračnu luku, gdje je projektil izazvao požar na jednom od terminala.
Ponestaje presretača projektila
Još tijekom ljeta saudijski dužnosnici tvrdili su da je prijetnja iz Jemena pod kontrolom. No napadi na zračne luke, rafinerije i glavni naftovod koji povezuje istok i zapad zemlje pokazuju da je situacija mnogo ozbiljnija.
Ansar Alah su u nedjelju ponovno upozorili da su saudijske zračne luke njihove mete, dok Rijadu ponestaje presretača projektila potrebnih za obranu. U četvrtak su krhotine presretnutog balističkog projektila pogodile dječji vrtić i kompleks medicinskih ustanova, a stanovnicima pojedinih dijelova glavnoga grada naređeno je da potraže sklonište.
U međuvremenu, osobe bliske bin Salmanu otkrile su da ga posebno odabrani sigurnosni tim premješta između strogo čuvanih palača opremljenih bunkerima.
Prijestolonasljednik ima malo dobrih opcija
Saudijski čelnik ima vrlo malo dobrih mogućnosti za odgovor na krizu, smatra Kristian Coates Ulrichsen, stručnjak za Perzijski zaljev s Bakerova instituta Sveučilišta Rice.
„Svaki vojni odgovor nosi rizik dubljeg uvlačenja u asimetrični sukob u kojem su hutisti pokazali da mogu nanijeti znatnu stvarnu i simbolički važnu štetu”, upozorio je.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Washington razgovara s hutistima, ali da bi se mogao pridružiti saudijskim napadima. „Ono što su učinili bilo je vrlo loše”, rekao je u subotu.
Rat ugrožava gospodarske ambicije Saudijske Arabije
Sukob ozbiljno dovodi u pitanje saudijske planove da turizam i putovanja postanu važni stupovi gospodarstva. Neizvjesno je i hoće li se krajem mjeseca održati velika međunarodna investicijska konferencija. Troškovi rata povećali su proračunski deficit, a Ministarstvo financija očekuje da će se saudijski BDP u 2026. smanjiti za 3,6 posto.
Bin Salman posljednjih je deset godina uložio goleme iznose u projekte kojima želi modernizirati zemlju i privući investitore i turiste. Među njima su futuristički grad Neom, golema građevina u obliku kocke u Rijadu i skijalište usred pustinje. Ukupna vrijednost tih projekata mjeri se bilijunima dolara, što predstavlja iznimno ambiciozan pothvat za zemlju čiji godišnji proračun iznosi oko 350 milijardi dolara.
Strana ulaganja zaostaju za planovima
Strana ulaganja pala su u prva dva tromjesečja ove godine i znatno zaostaju za ciljevima koje je kraljevstvo postavilo za 2030. godinu. Sve veći izdaci za obranu mogli bi dodatno smanjiti sredstva namijenjena gospodarskoj diversifikaciji.
Ugroženi su i planovi da Saudijska Arabija postane središte umjetne inteligencije jer se podatkovni centri sve češće smatraju potencijalnim metama napada.
Brojni veliki projekti već su obustavljeni ili se preispituje njihova budućnost. Saudijska Arabija u siječnju je odustala od organizacije Azijskih zimskih igara 2029., a još mora osigurati sredstva za Svjetsku izložbu Expo 2030. i Svjetsko nogometno prvenstvo 2034. godine.
Napadi ugrožavaju izvoz nafte
Početkom godine Saudijska Arabija uspjela je preusmjeriti izvoz nafte kroz pustinju prema Crvenom moru, čime je zaobišla blokirani Hormuški tjesnac. Međutim, hutisti su u srpnju proglasili pomorsku blokadu Saudijske Arabije, ugrožavajući plovidbu Crvenim morem.
U rujnu je napad na naftovod Istok–Zapad pogodio glavnu alternativnu rutu za izvoz nafte, a nakon toga na meti su se našle i zračne luke. Međunarodna zračna luka Kralj Khalid u Rijadu napadnuta je najmanje četiri puta.
Saudijska Arabija nema dovoljno sustava protuzračne obrane da bi zaštitila svoj golemi teritorij pa ih premješta kako bi prioritetno osigurala palače i energetsku infrastrukturu. Iako podupire gospodarski pritisak na Iran, bin Salman je, prema navodima, svojim savjetnicima poručio da diplomatski kanali s Teheranom moraju ostati otvoreni.
Sukob s hutistima traje više od desetljeća
Sadašnja kriza povezana je s dugotrajnim sukobom u Jemenu. Bin Salman uključio je Saudijsku Arabiju u građanski rat 2015. godine, kada je kraljevstvo počelo podupirati međunarodno priznatu vladu u borbi protiv hutista.
Saudijska vojna intervencija uključivala je razorne zračne napade koji su dodatno produbili sukob i potaknuli hutističke napade na saudijske gradove i naftna postrojenja. Prekid vatre postignut je 2022. godine.
Prema procjenama saudijskih obavještajnih službi, Iran je posljednjih mjeseci aktivno poticao hutiste da se uključe u rat. Militanti su u kolovozu pokrenuli ofenzivu u području tjesnaca Bab al-Mandab, strateški važnog prolaza na ulazu u Crveno more.
Saudijska Arabija nije poslala zračnu potporu svojim jemenskim saveznicima koji su branili lučki grad Mokhu. Grad je pao, kao i druga uporišta na obali, što je dodatno ugrozilo saudijski izvoz nafte.
Rijad traži vojnu pomoć i diplomatsko rješenje
Unatoč nastojanjima da ojača odnose s Trumpom, uključujući obećanje o ulaganju oko bilijun dolara u Sjedinjene Države, Washington zasad nije udovoljio saudijskim zahtjevima za vojnom pomoći u zaustavljanju hutista, premda je poslao vojne savjetnike.
Saudijska Arabija zatražila je pomoć Pakistana, svojeg vojnog saveznika, pokušava nabaviti sustave protuzračne obrane iz različitih dijelova svijeta te nastoji angažirati strane borce koji bi pomogli njezinim saveznicima u Jemenu. Istodobno sve ozbiljnije razmatra i diplomatsko rješenje sukoba.
Posljedice bi se mogle osjetiti diljem svijeta
Posljedice krize mogle bi se osjetiti i daleko izvan granica Saudijske Arabije. Kraljevstvo je važan izvor financiranja globalne tehnološke industrije i projekata umjetne inteligencije, a američkoj vojsci omogućuje važno korištenje svojih baza i prelijetanje vlastitog teritorija.
Zbog toga bi način na koji bin Salman odgovori na krizu mogao imati dalekosežne gospodarske i geopolitičke posljedice.
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