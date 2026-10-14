Sally Rooney
Slavna irska spisateljica otkrila zašto više ne može prodavati romane u Britaniji
Irska autorica romana Normalni ljudi kaže da više ne može primati tantijeme od prodaje svojih knjiga u Velikoj Britaniji te da je otkazala putovanje u tu zemlju zbog straha od uhićenja.
Irska književnica Sally Rooney izjavila je da je prisiljena povući svoje knjige iz prodaje u Ujedinjenom Kraljevstvu zbog potpore zabranjenoj organizaciji Palestine Action.
Autorica romana Normalni ljudi (Normal People) i Razgovori s prijateljima (Conversations With Friends) rekla je da zbog javne potpore toj skupini, poznatoj po izravnim prosvjednim akcijama, više ne može primati autorske naknade od prodaje svojih knjiga u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Nakon što je Palestine Action prošle godine zabranjen, Rooney je izjavila da će prihode od prodaje svojih knjiga koristiti za financijsku potporu toj organizaciji. Prema britanskom Zakonu o terorizmu, pružanje potpore zabranjenim organizacijama kazneno je djelo. Književnica je potom, zbog straha od uhićenja, otkazala putovanje u Ujedinjeno Kraljevstvo, gdje je trebala preuzeti književnu nagradu.
U izjavi dostavljenoj Guardianu, uspješna književnica poručila je:
„U srpnju 2025. prosvjedna skupina Palestine Action, koja provodi izravne akcije, u Ujedinjenom je Kraljevstvu proglašena terorističkom organizacijom. Sljedećeg mjeseca napisala sam autorski članak u kojem sam izrazila namjeru da nastavim podržavati Palestine Action, organizaciju koja ovdje, u Republici Irskoj, nije proglašena terorističkom niti je na bilo koji drugi način zabranjena.
Zbog toga bi ispunjavanje ugovora o objavljivanju mojih djela u Ujedinjenom Kraljevstvu sada moglo predstavljati teško kazneno djelo. Nakon savjetovanja i razmatranja situacije, uz moju punu suglasnost, moj izdavač Faber zaključio je da više ne može distribuirati moja djela u Ujedinjenom Kraljevstvu. Uložila sam sve napore kako bih bila iskrena prema javnosti u pogledu svojih uvjerenja i namjera te sam u potpunosti spremna prihvatiti posljedice.“
U izjavi podnesenoj Visokom sudu u sklopu pravnog osporavanja zabrane organizacije Palestine Action, u kojoj je upozorila na posljedice zabrane za slobodu izražavanja, Rooney je navela da bi njezine knjige mogle nestati iz britanskih knjižara te da bi objavljivanje njezinih novih djela u Ujedinjenom Kraljevstvu moglo biti onemogućeno.
Njezini romani naišli su na iznimno pozitivne kritike, a književnicu su opisivali i kao „glas generacije“. Istodobno je ostvarila golem komercijalni uspjeh u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Roman Normalni ljudi prodan je u više od milijun primjeraka, dok su Razgovori s prijateljima i Divni svijete, gdje si (Beautiful World, Where Are You) prodani u više od 500.000 primjeraka svaki.
BBC je također ekranizirao romane Normalni ljudi i Razgovori s prijateljima. Serija Normalni ljudi ostvarila je 62,7 milijuna pregleda i postala najgledanija BBC-jeva serija na streaming platformama 2020. godine.
Rooney je prošle godine izjavila da ju je neovisni producent televizijskih adaptacija upozorio kako bi svaka isplata autorskih naknada za te serije, koje su obje emitirane prije zabrane organizacije Palestine Action, predstavljala kršenje protuterorističkih zakona ako bi producent znao ili sumnjao da ona taj novac koristi za financiranje organizacije.
Članak 15. britanskog Zakona o terorizmu propisuje da kazneno djelo čini osoba koja „osigurava novac ili drugu imovinu, a zna ili ima opravdan razlog sumnjati da će se ona koristiti ili bi se mogla koristiti u terorističke svrhe“.
Za to je kazneno djelo predviđena maksimalna zatvorska kazna od 14 godina.
Njezin izdavač za Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku, Faber, priopćio je:
„Trenutačno zakonodavstvo Ujedinjenog Kraljevstva dovelo je do okolnosti u kojima Faber ne može isplaćivati Sally Rooney prihode ostvarene prodajom njezinih djela u toj zemlji. Prodavati djela nekog pisca, a pritom mu ne moći isplatiti zaradu, za izdavača je moralno neprihvatljiva situacija.
Stoga smo, uz punu suglasnost Sally Rooney, donijeli odluku da više ne možemo distribuirati njezina djela u Ujedinjenom Kraljevstvu, ni u jednom formatu. I dalje smo ponosni izdavač njezina iznimnog književnog opusa, koji ćemo nastaviti prodavati na drugim tržištima.“
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