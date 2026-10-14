Slavna irska spisateljica otkrila zašto više ne može prodavati romane u Britaniji

Zbog toga bi ispunjavanje ugovora o objavljivanju mojih djela u Ujedinjenom Kraljevstvu sada moglo predstavljati teško kazneno djelo. Nakon savjetovanja i razmatranja situacije, uz moju punu suglasnost, moj izdavač Faber zaključio je da više ne može distribuirati moja djela u Ujedinjenom Kraljevstvu. Uložila sam sve napore kako bih bila iskrena prema javnosti u pogledu svojih uvjerenja i namjera te sam u potpunosti spremna prihvatiti posljedice.“