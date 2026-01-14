„Fizički propadam kako dani prolaze. Više ne osjećam glad, osjećam bol”, rekla je Muraisi. „Ne razmišljam o svom životu, razmišljam o tome kako ili kada bih mogla umrijeti, ali unatoč tome, mentalno nikada nisam bila snažnija, odlučnija i sigurnija, i što je najvažnije, osjećam mir i veliko olakšanje.”