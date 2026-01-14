Heba Muraisi
Zatvorenica štrajka glađu 72. dan: "Razmišljam o tome kako ili kada bih mogla umrijeti”
Tridesetjednogodišnja pritvorenica povezana s Palestine Actionom rekla je za Al Jazeeru da trpi bolove dok njezin 72-dnevni prosvjed ulazi u kritičnu fazu.
Heba Muraisi, aktivistica povezana s organizacijom Palestine Action, koja već 72 dana u zatvoru odbija hranu, izjavila je za Al Jazeeru da „više ne osjeća glad”, da trpi bolove i da je svjesna kako bi njezina smrt mogla biti neizbježna.
Tridesetjednogodišnjakinja je na pitanja odgovarala putem prijateljice koja je redovito posjećuje u zatvoru New Hall na sjeveru Engleske.
„Fizički propadam kako dani prolaze. Više ne osjećam glad, osjećam bol”, rekla je Muraisi. „Ne razmišljam o svom životu, razmišljam o tome kako ili kada bih mogla umrijeti, ali unatoč tome, mentalno nikada nisam bila snažnija, odlučnija i sigurnija, i što je najvažnije, osjećam mir i veliko olakšanje.”
Muraisi je uhićena 19. studenoga 2024. zbog navodne umiješanosti u provalu nekoliko mjeseci ranije u britansku podružnicu izraelske obrambene tvrtke Elbit Systems u Bristolu.
Ako preživi, provest će najmanje godinu i pol dana u pritvoru prije početka suđenja, čiji je datum, prema navodima, najranije u lipnju ove godine – daleko iznad uobičajenog britanskog šestomjesečnog ograničenja za pritvor prije suđenja.
Ona je najdugotrajnija štrajkašica glađu u skupini od osam aktivista koji su se od početka studenoga pridružili rotirajućem prosvjedu. Četvero trenutačno odbija hranu, uključujući Muraisi i Kamrana Ahmeda, 28-godišnjaka koji nije jeo više od dva mjeseca.
„Iako rizici mogu značiti doživotne posljedice ili razoran kraj, mislim da je važno boriti se za pravdu i slobodu”, rekla je za Al Jazeeru.
„Više ne mogu čitati kao prije”
Posljednjih tjedana britanski mediji pojačali su izvještavanje o zatvorskom prosvjedu, za koji se kaže da je najveći koordinirani štrajk glađu u britanskoj povijesti od 1981., kada su irski republikanski zatvorenici, predvođeni Bobbyjem Sandsom, započeli štrajk. Sands je umro 66. dana prosvjeda, postavši simbol irskog republikanskog pokreta. Još devetero zatvorenika također je umrlo od izgladnjivanja.
„Odlučila sam nastaviti jer sam po prvi put u 15 mjeseci napokon saslušana”, rekla je Muraisi.
Londončanka jemenskog podrijetla, koja je radila kao cvjećarka i spasilac, navodno pati od grčeva mišića, otežanog disanja, jakih bolova i niskog broja bijelih krvnih stanica. U posljednjih devet tjedana tri je puta primljena u bolnicu.
Povremeno je gubila sposobnost govora, a pamćenje joj slabi, rekli su prijatelji koji su je nedavno posjetili.
Smrt i nepovratna zdravstvena oštećenja sve vjerojatniji
„Budući da mi je koncentracija postupno postala znatno teža, više ne mogu čitati kao prije, pa sada puno slušam radio”, rekla je za Al Jazeeru preko posrednika. „Volim glazbu i šteta je što ne mogu dobiti CD-e koje želim, ali unatoč tome zahvalna sam što mogu slušati pjesme.”
Prošlog tjedna liječnik hitne medicine koji savjetuje štrajkaše glađu rekao je za Al Jazeeru da vjeruje kako su Muraisi i Ahmed ušli u kritičnu fazu u kojoj su smrt i nepovratna zdravstvena oštećenja sve vjerojatniji.
Ahmedova se težina smanjila na 56 kilograma, sa zdravih 74 kilograma koliko je imao pri ulasku u zatvor; pati od atrofije srca, odnosno smanjenja srčanog mišića, bolova u prsima i trzaja mišića, prema riječima njegove sestre Shahmine Alam. Govor mu je nerazgovijetan, djelomično je oglušio na lijevo uho, a puls mu je posljednjih dana povremeno padao ispod 40 otkucaja u minuti, rekla je.
Skupina štrajkaša glađu među 29 je pritvorenika koji se nalaze u različitim zatvorima zbog navodne umiješanosti u incident u Bristolu i provalu u bazu Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) u Oxfordshireu. Oni poriču optužbe protiv sebe.
Njihovi zahtjevi uključuju puštanje uz jamčevinu, pravo na pošteno suđenje i ukidanje zabrane Palestine Actiona, koji je Ujedinjeno Kraljevstvo u srpnju proglasilo „terorističkom organizacijom”, izjednačivši je s ISIL-om (ISIS-om) i Al-Qaidom. Također zahtijevaju zatvaranje svih Elbitovih lokacija u Ujedinjenom Kraljevstvu te prekid onoga što nazivaju zatvorskom cenzurom, optužujući vlasti za uskraćivanje pošte, poziva i knjiga.
Skupina Prisoners for Palestine priopćila je u utorak da su vlasti pristale vratiti Muraisi, kako je tražila, u zatvor Bronzefield u Surreyju. New Hall, kamo je premještena u listopadu, udaljen je stotinama kilometara od njezina doma.
No vlada već mjesecima odbija udovoljiti zahtjevu njihovih odvjetnika za sastanak radi razgovora o dobrobiti zatvorenika. Palestine Action, koji tvrdi da podržava izravnu, ali nenasilnu akciju te optužuje britansku vladu za suučesništvo u izraelskim zločinima, vodi sudsku borbu protiv zabrane, dok je šest optuženih u slučaju iz Bristola trenutačno na suđenju.
