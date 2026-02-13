Britansko Ministarstvo unutarnjih poslova zabranilo je Palestine Action u srpnju prošle godine u kontroverznom potezu, nakon što je skupina objavila da je oštetila dva vojna zrakoplova. Pristaše i aktivisti za ljudska prava kritizirali su tu odluku kao pretjeranu, tvrdeći da je imala zastrašujući učinak na legitimne prosvjede. Nakon uvođenja zabrane uhićeno je više od 2.000 ljudi, mnogi zbog držanja natpisa, a stotine su optužene.