stotine kaznenih postupaka

Visoki sud Engleske i Walesa: Vladina zabrana Palestine Actiona nezakonita

N1 Info
N1 Info
|
13. velj. 2026. 14:42
>
16:12
People react outside the Royal Courts of Justice, after High Court judges ruled the British government’s decision to designate pro‑Palestinian group Palestine Action as a terrorist organisation unlawful
REUTERS/Jaimi Joy

Britanska vladina zabrana organizacije Palestine Action na temelju protuterorističkih zakona bila je nezakonita, presudili su londonski suci, dovodeći u pitanje stotine kaznenih postupaka protiv pristaša te skupine.

Visoki sud u petak je poništio britansku zabranu, proglasivši je „nerazmjernom”, što predstavlja neugodan preokret za vladu premijera Keira Starmera. Suci su pritom naveli da će Palestine Action ostati na popisu terorističkih organizacija „do daljnje odluke suda”, čime se vladi daje vrijeme za žalbu, piše Bloomberg.

Britansko Ministarstvo unutarnjih poslova zabranilo je Palestine Action u srpnju prošle godine u kontroverznom potezu, nakon što je skupina objavila da je oštetila dva vojna zrakoplova. Pristaše i aktivisti za ljudska prava kritizirali su tu odluku kao pretjeranu, tvrdeći da je imala zastrašujući učinak na legitimne prosvjede. Nakon uvođenja zabrane uhićeno je više od 2.000 ljudi, mnogi zbog držanja natpisa, a stotine su optužene.

Oznaka terorističke organizacije, koja je Palestine Action svrstala u istu kategoriju kao skupine poput Al-Qaede, ističe rastuće napetosti u Ujedinjenom Kraljevstvu oko sukoba u Gazi, što je posebno osjetljivo pitanje za laburističku vladu. Vlada je tvrdila da zabrana na temelju protuterorističkih zakona ne sprječava mirne prosvjede u znak potpore palestinskoj stvari.

Starmer se našao između obrane Izraela, dugogodišnjeg saveznika, i istodobnog istupanja u korist palestinskih civila pogođenih sukobom. No takvo balansiranje izazvalo je dodatno protivljenje unutar lijevog krila njegove stranke, koje je ocijenilo da korištenje protuterorističkih ovlasti onemogućuje legitimnu kritiku izraelskih vojnih akcija u Gazi.

Pravni izazov pokrenuo je jedan od osnivača Palestine Action. Suci su naveli da priroda i razmjer aktivnosti Palestine Action još nisu dosegnuli „razinu, opseg i trajnost” koji bi opravdali primjenu svih mjera koje proizlaze iz proglašenja terorističkom organizacijom.

„U cjelini gledano, one predstavljaju vrlo značajno zadiranje u pravo na slobodu govora”, naveli su suci u presudi.

„Vrlo malen broj aktivnosti Palestine Action predstavljao je teroristička djela”, dodali su suci. „Za ta djela, kao i za druge kaznene aktivnosti Palestine Action, i dalje je na raspolaganju opće kazneno pravo.”

Teme
Genocid u Gazi Palestine Action Protuteroristički zakoni Sloboda govora Velika Britanija Visoki sud Zabrana Palestine Action cionizam izrael blokira humanitarnu pomoć

