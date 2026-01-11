Zatvoreni štrajkaši glađu iz Palestine Actiona u smrtnoj opasnosti, kažu doktori: "Svjesna je da umire"

Svi oni negiraju optužbe povezane s navodnim provalama ili kaznenim djelima oštećenja imovine u britanskoj podružnici izraelske obrambene tvrtke Elbit Systems u Bristolu te u bazi Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) u Oxfordshireu, koje su provedene u ime skupine Palestine Action prije nego što je ta skupina zabranjena prema zakonima o terorizmu.