politički zarobljenici
Zatvoreni štrajkaši glađu iz Palestine Actiona u smrtnoj opasnosti, kažu doktori: "Svjesna je da umire"
Štrajkaši glađu iz skupine Palestine Action mogli bi biti u smrtnoj opasnosti, upozorili su ta skupina i jedan vodeći liječnik, dok je jedna od njih ušla u 70. dan bez hrane.
Tri pritvorenika u istražnom zatvoru sudjeluju u štrajku glađu zbog zahtjeva koji uključuju i trenutačno puštanje na slobodu uz jamčevinu – a jedna je, prema navodima, po peti put primljena u bolnicu.
Njihovi odvjetnici navode da će do trenutka suđenja u pritvoru provesti više od godinu dana – daleko iznad uobičajenog zakonskog roka od šest mjeseci za istražni zatvor propisanog britanskim zakonom. Ministar za zatvore, lord James Timpson, izjavio je da su zatvorenici optuženi za teška kaznena djela te da su odluke o pritvoru u nadležnosti neovisnih sudaca.
Sa danas već 70 dana, 31-godišnja Heba Muraisi najduže je u štrajku glađu, a njezini prijatelji kažu da joj se zdravstveno stanje polako pogoršava. Govoreći za Sky News nakon posjeta Muraisi u utorak, njezina prijateljica Amareen Afzal rekla je:
„Mislim da je izgubila više od 10 kilograma. Izgleda potpuno drukčije nego na fotografijama koje možete vidjeti.
Lice joj je vrlo ispijeno, jagodice izrazito istaknute. Fizički je iscrpljena, jako umorna. Stalno pati od glavobolja i omaglice. Ponekad joj se toliko zavrti da osjeća mučninu, i to je prilično često.“
Afzal je dodala da Muraisi „ima poteškoća sa spavanjem na jednoj strani tijela jer je to previše bolno“.
„Dakle, svjesna je da joj se stanje pogoršava i da fizički umire, da joj tijelo u svakom trenutku može otkazati“, dodala je Afzal.
„Očito se bojim za nju i njezin život, želim da bude dobro, ali istodobno sam nevjerojatno ponosna na nju i u potpunom strahopoštovanju pred njezinom izdržljivošću.
Mislim da se ta riječ ponekad prečesto koristi, ali kod nje postoji nešto u toj snazi koja proizlazi iz njezine predanosti vlastitim vrijednostima. To je za mene zaista zadivljujuće.“
Štrajkaš glađu prebačen u bolnicu
U utorak je 28-godišnji Kamran Ahmed, 58. dana štrajka glađu, zbog srčanih komplikacija primljen u bolnicu, rekla je njegova sestra za Sky News.
Pismo koje je potpisalo 50 zastupnika pozvalo je vladu da „odgovori pozitivno i humano“ na štrajk glađu, upozoravajući na „ozbiljnu zabrinutost“ zbog pogoršanja zdravstvenog stanja Muraisi i Ahmeda.
U pismu se navodi: „Neovisni liječnici savjetovali su da su ušli u kritičnu fazu, u kojoj je vjerojatno da će se njihovo stanje vrlo brzo i nepovratno pogoršati.“
Svi oni negiraju optužbe povezane s navodnim provalama ili kaznenim djelima oštećenja imovine u britanskoj podružnici izraelske obrambene tvrtke Elbit Systems u Bristolu te u bazi Kraljevskog ratnog zrakoplovstva (RAF) u Oxfordshireu, koje su provedene u ime skupine Palestine Action prije nego što je ta skupina zabranjena prema zakonima o terorizmu.
Trojica navode da će nastaviti gladovati sve dok se ne ukine zabrana Palestine Action i dok Ujedinjeno Kraljevstvo ne prekine potporu tvrtkama koje isporučuju oružje Izraelu.
Također zahtijevaju trenutačno puštanje na slobodu uz jamčevinu ili premještaj u zatvore bliže njihovim domovima kako bi ih obitelj mogla posjećivati.
Lord Timpson izjavio je: „Zdravstveni timovi u zatvorima pružaju skrb NHS-a i kontinuirano prate situaciju. Zatvorska i probacijska služba Njegova Veličanstva jasno poručuje da su tvrdnje kako se bolnička skrb uskraćuje u potpunosti obmanjujuće – zatvorenici će uvijek biti upućeni u bolnicu kada je to potrebno, a nekolicina ih je već liječena u bolnici.
Ovi zatvorenici optuženi su za teška kaznena djela, uključujući tešku provalu i kazneno oštećenje imovine. Odluke o istražnom zatvoru donose neovisni suci, a odvjetnici mogu podnositi podneske sudu u ime svojih klijenata.
Ministri se s njima neće sastajati – imamo pravosudni sustav utemeljen na podjeli vlasti, a neovisno sudstvo temelj je našeg sustava. Bilo bi potpuno neustavno i neprimjereno da se ministri miješaju u tekuće sudske postupke.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare