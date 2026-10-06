Stižu nova pravila: Kako Europska unija namjerava zaustaviti dolazak ilegalnih migranata?

Države članice dogovorile su mogućnost premještanja migranata u centre za zadržavanje te uključivanje svih pojedinosti odluka o povratku u Europski nalog za povratak kako bi se postupci ubrzali i olakšala prekogranična suradnja. Ojačana Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) sudjelovat će u postupcima povratka, dok bi Europski okvir za odgovor na krizne situacije trebao povećati spremnost Unije za masovne dolaske migranata.