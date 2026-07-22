DISKRIMINACIJA
Europska komisija odbila inicijativu krajnje desnice o migrantima nezapadnog podrijetla
Europska komisija (EK) je odbila građansku inicijativu da se uvede moratorij na migracije za osobe nezapadnog podrijetla jer ne ispunjava formalne uvjete i suprotna je vrijednostima Europske unije, objavilo je to izvršno tijelo EU-a.
Inicijativu "Save Europe Act" pokrenuli su nizozemska politička komentatorica i aktivistica Eva Vlaardingerbroek i austrijski aktivist Martin Sellner.
U njoj traže od EK-a da predloži zakon o moratoriju na nove nezapadne/neeuropske imigracijske kanale, uključujući obustavu obrade zahtjeva za azil za ekonomske migrante i podnositelje zahtjeva iz sigurnih zemalja podrijetla, zaustavljanje izdavanja novih studentskih i viza za spajanje obitelji za ne-Europljane te strogo ograničavanje legalnih migracijskih kanala dok se ne obnove društvena kohezija i kulturni kontinuitet u državama članicama.
Širi se strah od gubitka identiteta
Pokretači inicijative kažu da je zamjena stanovništva putem legalnih i ilegalnih migracija proteklih desetljeća nanijela veliku štetu društvenoj koheziji, javnim službama, sigurnosti te etničkom i kulturnom kontinuitetu europskih naroda, što je dovelo do paralelnih društava, povećanog kriminala i marginalizacije autohtonog stanovništva u njihovim zemljama.
Tvrde da postoji opasnost da autohtoni narodi Europe postanu manjinsko stanovništvo u vlastitim domovinama ako se ne poduzmu radikalne promjene u sustavu azila i migracija.
No, EK je utvrdila da bi kriteriji na kojima bi se temeljio predloženi moratorij predstavljali diskriminaciju na temelju rase i etničkog podrijetla.
"Inicijativa je očito u suprotnosti s vrijednostima Unije utvrđenima u članku 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU), članku 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima i ustaljenoj sudskoj praksi. Stoga se ova inicijativa ne može registrirati", ojavila je EK.
Europska građanska inicijativa omogućuje građanima Unije da upute prijedlog EK-u za donošenje pravnoga akta ako skupe najmanje milijun potpisa građana iz najmanje jedne četvrtine država članica, pri čemu se inicijativa može odnositi samo na područja u okviru ovlasti izvršnog tijela Unije.
Prije službenog početka prikupljanja potpisa potrebno je registrirati inicijativu kod EK koja provjerava pravnu dopuštenost zahtjeva. EK utvrđuje je li predložena tema u području njezinih ovlasti, odnosno ima li EK zakonsko pravo predložiti pravni akt u tom području, je li riječ o zloporabi inicijative, je li neozbiljna i je li u suprotnosti s vrijednostima EU-a.
Potrebno milijun potpisa
Ako inicijativa zadovolji sve uvjete za registraciju, onda se može početi s prikupljanjem potpisa. Potrebno je prikupiti najmanje milijun potpisa podrške iz najmanje sedam zemalja članica u roku godine dana nakon čega se od EK može zatražiti postupak pokretanja novog ili izmjene postojećeg zakonskog akta.
Uspije li se prikupiti milijun potpisa, EK je dužna predložiti tražene zakone ili odbaciti tu mogućnost uz obrazloženje zašto to čini.
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