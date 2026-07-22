Europska komisija odbila inicijativu krajnje desnice o migrantima nezapadnog podrijetla

U njoj traže od EK-a da predloži zakon o moratoriju na nove nezapadne/neeuropske imigracijske kanale, uključujući obustavu obrade zahtjeva za azil za ekonomske migrante i podnositelje zahtjeva iz sigurnih zemalja podrijetla, zaustavljanje izdavanja novih studentskih i viza za spajanje obitelji za ne-Europljane te strogo ograničavanje legalnih migracijskih kanala dok se ne obnove društvena kohezija i kulturni kontinuitet u državama članicama.