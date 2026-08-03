Božinović: Europa iz krize u Ceuti mora izvući određene poruke

''Danas je ta situacija skoro pa normalna pri izlasku iz Hrvatske. Kada govorimo o graničnom prijelazu Karasovići, valja reći da ga u najvećoj mjeri koriste građani Kosova i Albanije koji putuju iz Europe jer im je to najkraći put. Što se tiče hrvatske strane, mi smo cijeli dan imali pet otvorenih graničnih vrata na graničnim prijelazima, dok su sa strane Crne Gore bila otvorena njih dva, što je problem po sebi'', rekao je.