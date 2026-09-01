ZAPELI NA GRANICAMA
Balkanske kamiondžije prosvjeduju zbog pravila EU-a: "Nismo migranti, već radnici"
Za problem vozača kamiona sa zapadnog Balkana koji nailaze na poteškoće nakon uvođenja digitalnog sustava kontrole na granicama EU-a treba tražiti pragmatična rješenja u okviru šengenskih pravila, izjavio je u utorak glasnogovornik Komisije Markus Lamert.
“Postoji put kojim treba ići i kojim se treba pronaći pragmatična rješenja u okviru trenutačnih šengenskih pravila, primjerice podnošenjem zahtjeva za dugoročne vize, kao i za boravišne dozvole ili, u nekim ograničenim slučajevima, da se vozače smatra prekograničnim radnicima”, rekao je Lamert.
“Svjesni smo da bi nekim radnicima iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici trebalo omogućiti boravak u šengenskom prostoru dulji od 90 dana unutar 180 dana, što uključuje profesije koje se oslanjaju na visoku mobilnost, poput vozača kamiona, ali i sportaša i umjetnika”, rekao je Lamert dodajući da za to postoje “nacionalna pravila i bilateralni sporazumi, tako da postoji put za pragmatična rješenja unutar postojećih šengenskih pravila”.
Prijevoznici sa zapadnog Balkana već mjesecima prosvjeduju nakon uvođenja digitalnog sustava kontrole na granicama jer se njihove vozače kamiona kada prijeđu u neku od država šengenskog prostora tretira kao i sve druge putnike, što znači da se i na njih primjenjuje pravilo po kojemu na teritoriju Unije mogu boraviti najviše 90 dana u razdoblju od šest mjeseci.
Zahtjevi prijevoznika
Posljednji u nizu prosvjeda održan je jučer u Sarajevu, gdje su profesionalni vozači i prijevoznici iz Bosne i Hercegovine prosvjedovali pred sjedištem delegacije Europske unije.
S toga prosvjeda došla je informacija da će se danas u Bruxellesu održati novi sastanak s predstavnicima Europske komisije, međutim, glasnogovornik Lamert nije mogao potvrditi točnost te informacije.
Prijevoznici u svojim zahtjevima ističu kako njihovi vozači nisu ni turisti ni migranti i traže da ih se izuzme od tog pravila, u protivnom prijete kako će prosvjed zaoštriti i blokirati granične prijelaze.
U odnosu na profesionalne vozače iz BiH razumijevanje je do sada iskazala jedino Hrvatska pokazujući spremnost da im izda dugotrajne vize u trajanju do godinu dana, ali takve vize ne vrijede u drugim članicama Unije.
'Sustavom ulaska i izlaska ne uvode se nikakva nova pravila, ali omogućuje bolju provedbu tih pravila'
Izdavanje dugoročnih odnosno godišnjih viza profesionalnim vozačima Hrvatska je omogućila usvajanjem izmjena zakona o strancima u svibnju ove godine.
Glasnogovornik Markus Lamert ističe da se uvođenjem sustava ulaska i izlaska nisu uvela nova pravila jer od ranije vrijedi da građani trećih zemalja koji su oslobođeni od obveza da imaju vize mogu boraviti najviše 90 dana u razdoblju od šest mjeseci.
“Sustavom ulaska i izlaska ne uvode se nikakva nova pravila, ali omogućuje bolju provedbu tih pravila, čini transparentnijim ono što se događa na našim granicama”, kaže glasnogovornik.
Istaknuo je da je Komisija i dalje otvorena za raspravu o tome što se može učiniti unutar postojećih pravila, ali da će se “šengenska pravila i dalje primjenjivati”.
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