Balkanske kamiondžije prosvjeduju zbog pravila EU-a: "Nismo migranti, već radnici"

“Svjesni smo da bi nekim radnicima iz trećih zemalja koji nisu prekogranični radnici trebalo omogućiti boravak u šengenskom prostoru dulji od 90 dana unutar 180 dana, što uključuje profesije koje se oslanjaju na visoku mobilnost, poput vozača kamiona, ali i sportaša i umjetnika”, rekao je Lamert dodajući da za to postoje “nacionalna pravila i bilateralni sporazumi, tako da postoji put za pragmatična rješenja unutar postojećih šengenskih pravila”.