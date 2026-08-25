iz Francuske u Britaniju
Novinar se tajno ukrcao na migrantski čamac: "Na pogrešnom si brodu, prijatelju!"
"Na prepunoj francuskoj plaži, usred bijela dana, duboko sam udahnuo i pripremio se ispisati povijest."
Christian Drogan, novinar Watchman Medije, uspio se ukrcati na migrantski čamac koji je iz Francuske krenuo prema Velikoj Britaniji, nakon što je gotovo godinu dana istraživao krijumčarske rute preko La Manchea. Njegov cilj bio je infiltrirati se među migrante i ukrcati na jedan od čamaca. Svoje iskustvo opisao je u tekstu objavljenom u The Telegraphu 25. kolovoza.
"Bio sam u pokretu već 30 sati, a održavali su me samo jeftini zalogaji i adrenalin. U bilo kojim drugim okolnostima bio bih slomljen. No dok sam se probijao između kupača koji su se sunčali, pokraj obitelji koje su uživale u pikniku i djece koja su gradila kule od pijeska, imao sam samo jedan cilj. Pod svaku cijenu ukrcat ću se na brod koji ide prema Britaniji. Dijelile su me sekunde od toga da postanem prvi Britanac koji se ukrcao na migrantski čamac za prelazak La Manchea – ili sam barem tako mislio", piše Drogan.
Drogan opisuje kako je tijekom priprema više puta bezuspješno pokušavao stupiti u kontakt s krijumčarima. Problem mu je predstavljao njegov britanski identitet, ali i činjenica da ne govori arapski, farsi niti druge jezike kojima se migranti i krijumčari uglavnom služe.
U početku se preko WhatsAppa krijumčarima predstavljao pod različitim identitetima, među ostalim i kao Armenac, no ubrzo je odustao od te taktike. Na kraju im je rekao da je Britanac, ali je izmislio priču prema kojoj je kriminalac koji se skrivao u Španjolskoj i sada se ilegalno mora vratiti u Veliku Britaniju.
Na kraju je pronašao posrednika koji mu je bio spreman organizirati prelazak. Dogovorena cijena bila je 1400 eura, nakon čega je dobio uputu da otputuje na sjever Francuske i čeka daljnje informacije.
Danima čekao na polazak
Put do čamca nije bio jednostavan. Drogan navodi da su ga krijumčari danima slali s jednog mjesta na drugo. Zajedno s desecima migranata putovao je autobusima i vlakovima, hodao kilometrima preko pješčanih dina te spavao u šumama i parkovima.
Naposljetku je stigla poruka koju je čekao – prelazak, među krijumčarima poznat kao „game“, trebao se dogoditi sljedećeg dana. Poslan je u kamp u šumi, gdje je noć proveo u malom šatoru s drugim migrantima.
U zoru je stigao znak za polazak.
"Na znak krijumčara potrčali smo, ostavljajući za sobom sve što bi nas moglo usporiti“, opisao je.
Skupina je zatim satima čekala skrivena među dinama. Kada se na horizontu konačno pojavio crni gumeni čamac, svi su potrčali prema moru.
Drogan tvrdi da je protrčao pokraj francuskih policijaca, izuo cipele i ušao u vodu zajedno s ostalim migrantima. Uslijedila je kaotična borba za mjesto u čamcu.
"U borbi za ono malo preostalog mjesta na gumenom čamcu svatko se borio za sebe“, opisao je.
Uspio se ukrcati, no ubrzo umalo došlo do tragedije. Mlada žena pala je na dno pretrpanog čamca i prijetilo joj je da će je ostali putnici pregaziti. Priklještena za dno čamca, bila je gotovo nevidljiva ispod desetaka nogu. Drogan tvrdi da ju je uhvatio za ruku i izvukao dok je ostalima vikao da se pomaknu.
Policajac prerezao čamac
Činilo se da će skupina napokon krenuti prema Britaniji, no motor se ugasio. Dok ga je vozač pokušavao ponovno pokrenuti, dogodilo se nešto što Drogan nije očekivao.
Francuski policajac utrčao je u more i oštrim predmetom prerezao gumeni čamac.
"Bio sam zapanjen. To se događa rijetko, ako uopće, osobito kada su plovila već puna migranata i spremna za polazak“, napisao je.
Na obali je istodobno nekoliko policajaca držalo oružje upereno prema čamcu. Nastala je panika, a putnici su napustili plovilo i razbježali se. Drogan je također pobjegao jer je strahovao da bi policija prilikom pretrage mogla pronaći njegovu britansku putovnicu i tako okončati njegovu tajnu istragu.
Nakon što se udaljio od policije, iscrpljen je zaspao na pijesku.
Već sljedećeg dana novi pokušaj
Intervencija francuske policije, međutim, nije značila i kraj pokušaja prelaska. Drogan tvrdi da su krijumčari putnicima omogućili da već sljedećeg dana ponovno pokušaju prijeći La Manche bez dodatnog plaćanja.
"Čestitke Francuzima – 'zaustavili su brod'! Ali samo onaj koji ionako nije imao nikakve šanse napustiti njihove teritorijalne vode“, ironično je napisao.
Manje od 24 sata poslije ponovno je krenuo prema obali s migrantima. Opisuje novu utrku kroz teren prema moru, tijekom koje je pokušavao držati korak sa skupinom Sudanaca.
Ovoga puta čamac je imao znatno snažniji motor, a u njemu je bilo samo 36 ljudi, što je, prema Droganovim riječima, tek dio broja putnika koji se inače ukrcava na takva plovila.
Atmosfera je zato bila nešto drukčija.
„VIP Britanija, inšallah!“, našalio se jedan od putnika prije polaska.
Droganova tajna istraga tako pokazuje kako izgleda organizacija ilegalnih prelazaka La Manchea iz perspektive osobe koja se uspjela ubaciti u krijumčarski sustav – od dogovaranja cijene i višednevnog čekanja do kaotičnih pokušaja ukrcavanja i policijskih intervencija.
Drugi pokušaj prelaska La Manchea bio je uspješniji. Drogan se uspio ukrcati na čamac u kojem je bilo ukupno 36 ljudi.
No ubrzo nakon polaska primijetio je da nešto nije u redu. Vozač čamca navodno se posvađao sa svojim nadređenim i odbio zaustaviti se na drugim dogovorenim mjestima kako bi pokupio dodatne putnike.
Drogan tvrdi da je snimio njihovu svađu preko telefona te da se činilo kako razgovaraju na kurdskom dijalektu farsija. Na temelju toga pretpostavio je da bi mogli biti iz Irana.
Dok se čamac udaljavao od francuske obale, novinar se, kako kaže, potpuno uklopio među ostale putnike.
"Što se tiče mojih suputnika, bio sam jedan od njih. Povezani zajedničkim ciljem, razvili smo snažan osjećaj zajedništva", opisao je.
Krijumčari poželjeli napustiti čamac
Novi obrat uslijedio je kada su se približili otvorenom moru. Nekoliko muškaraca odjednom je poželjelo napustiti čamac.
Drogan je isprva bio zbunjen. Pitao se zašto bi netko tko je prošao dug put i tjednima ili mjesecima čekao u migrantskim kampovima odustao neposredno nakon polaska. Ubrzo je, tvrdi, shvatio da ti muškarci zapravo nisu migranti, nego krijumčari i njihovi pomagači.
Prema njegovim zapažanjima tijekom jednogodišnje istrage, krijumčari se često ukrcavaju zajedno s migrantima kako bi provjerili putnike i spriječili da na čamac uđe netko tko nije platio prelazak. Nakon što obave provjeru, vraćaju se na obalu.
"Ako je čamac još u plićaku, iskaču i pretvaraju se da su migranti koji su zakasnili na polazak", tvrdi Drogan.
Navodi da je tijekom istrage vidio i krijumčare koji su pred francuskom policijom glumili iscrpljenost i pothlađenost kako bi izbjegli detaljniju kontrolu.
Policija ih, tvrdi, vratila na obalu
Ovoga puta situacija je, prema njegovu opisu, bila još neobičnija. Drogan tvrdi da su muškarci za koje je smatrao da imaju vodeće uloge na čamcu radiovezom kontaktirali obližnje plovilo za traganje i spašavanje te zatražili da ih se iskrca.
Nedugo zatim uz migrantski se čamac približilo policijsko plovilo.
"Krijumčari su se ukrcali. Nakon kratke provjere jesu li naoružani, odvezeni su natrag na kopno", napisao je Drogan.
Novinar pritom tvrdi da francuski službenici očito nisu prepoznali da je riječ o ljudima uključenima u organizaciju prelaska. Zapitao se kako je moguće da je njemu bilo jasno što se događa, a službenicima na terenu, prema njegovoj procjeni, nije.
Sedam sati na moru
Nakon toga čamac je nastavio prema Ujedinjenom Kraljevstvu. Kako su odmicali prema otvorenom moru, valovi su postajali sve veći, a putovanje se odužilo.
Prošlo je oko sedam sati prije nego što je Drogan u blizini sredine La Manchea ugledao plovilo britanske granične službe.
Njegov plan bio je nastaviti tajnu istragu i nakon dolaska na britansku stranu. Želio je pratiti što se događa s migrantima nakon što ih britanske vlasti preuzmu te je namjeravao govoriti što manje kako ne bi otkrio svoj identitet.
No taj je plan vrlo brzo propao.
"Čim su me vidjeli, prozreli su me", priznao je.
Službenicima su, tvrdi, bili sumnjivi njegova opečena koža i nautički sat.
"Na pogrešnom si brodu, prijatelju!", dobacio mu je jedan od pripadnika granične službe dok se ukrcavao na njihovo plovilo.
Drogan nije odgovorio, a navodi da su se prema njemu tijekom ostatka putovanja ponašali jednako kao prema ostalim ljudima koje su pokupili iz čamca.
U prihvatnom centru priznao tko je
Po dolasku u prihvatni centar Drogan je još kratko pokušavao zadržati svoj identitet za sebe. Međutim, pripadnica britanske granične službe odmah je posumnjala u njegovu priču.
Tada je odlučio prekinuti tajnu operaciju i priznati da je novinar.
"Ne želeći nikome tratiti vrijeme, priznao sam sve – rekao sam da sam novinar u potrazi za istinom", opisao je.
Nakon nekoliko formalnosti njegova je istraga završila.
Prema službenim podacima britanskog Ministarstva unutarnjih poslova koje navodi Drogan, 2. kolovoza 2026. La Manche je ilegalno prešlo 35 migranata. Njega u toj statistici nema jer, kao britanski državljanin koji se vraćao u vlastitu zemlju, nije evidentiran kao ilegalni migrant.
Drogan je nakon svega pohvalio postupanje britanske granične službe, ali je istodobno oštro kritizirao politički odgovor na migrantske prelaske. Zaključio je da je, prema njegovu mišljenju, riječ o pitanju nacionalne sigurnosti koje britanske vlasti ne shvaćaju dovoljno ozbiljno.
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