Novinar se tajno ukrcao na migrantski čamac: "Na pogrešnom si brodu, prijatelju!"

"Bio sam u pokretu već 30 sati, a održavali su me samo jeftini zalogaji i adrenalin. U bilo kojim drugim okolnostima bio bih slomljen. No dok sam se probijao između kupača koji su se sunčali, pokraj obitelji koje su uživale u pikniku i djece koja su gradila kule od pijeska, imao sam samo jedan cilj. Pod svaku cijenu ukrcat ću se na brod koji ide prema Britaniji. Dijelile su me sekunde od toga da postanem prvi Britanac koji se ukrcao na migrantski čamac za prelazak La Manchea – ili sam barem tako mislio", piše Drogan.