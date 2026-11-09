VIDEO / Legendarni džudaš Teddy Riner će se kandidirati za predsjednika Francuske

U opsežnom intervjuu za Le Parisien, ovaj francuski div, koji je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. postao prvi džudaš s tri olimpijska naslova u teškoj kategoriji, dodao je kako namjerava nastaviti svoju sportsku karijeru, uključujući i nastup na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, pod uvjetom da mu francuski narod da svoj pristanak. U istom intervjuu Riner objašnjava da njegova odluka o kandidaturi seže u razdoblje nakon Olimpijskih igara u Parizu, kada je vidio kako se cijela zemlja ujedinila da bi se samo nekoliko tjedana kasnije ponovno podijelila. Iako priznaje da već postoji, naravno, mnogo kandidata, on ustraje na tome da namjerava ići do kraja, dodajući da ne bi poduzeo ovaj korak da ne vjeruje kako ima stvarnu šansu.