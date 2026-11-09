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neočekivana objava

VIDEO / Legendarni džudaš Teddy Riner će se kandidirati za predsjednika Francuske

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Hina
|
09. stu. 2026. 12:43
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(FILES) France's Teddy Riner (Blue) reacts after beating South Korea's Kim Min-jong in the judo men's +100kg gold bout of the Paris 2024 Olympic Games (Photo by Jack GUEZ / AFP)
AFP / JACK GUEZ

Peterostruki olimpijski prvak u džudu Teddy Riner u ponedjeljak je objavio svoju kandidaturu za francuske predsjedničke izbore 2027. godine, putem videozapisa objavljenog na svojim profilima na društvenim mrežama.

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"Zovem se Teddy Riner i danas, gledajući vas ravno u oči, objavljujem svoju kandidaturu za predsjedničke izbore 2027. godine”, izjavio je 37-godišnjak s Guadeloupe u ovoj neočekivanoj objavi. "Borba je oduvijek bila dio mene. Znam što znači boriti se, pasti i uvijek ponovno ustati”, dodao je ovaj džudaš, koji je i dalje aktivan kao natjecatelj.

"Znam što će ljudi reći o meni: 'On je lud.' 'Nije dio establišmenta.' 'Ne snalazi se u tome.' Nikad se nije bavio politikom. Ako me to što odbijam pognuti glavu i odbijam prihvatiti kaos čini ludim, onda da, potpuno sam lud.Neću biti jedan od onih koji promatraju kako zemlja gori, tražeći pritom izgovore za sebe", dodao je najveći džudaš u povijesti, koji je ujedno i jedanaesterostruki svjetski prvak.

U opsežnom intervjuu za Le Parisien, ovaj francuski div, koji je na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. postao prvi džudaš s tri olimpijska naslova u teškoj kategoriji, dodao je kako namjerava nastaviti svoju sportsku karijeru, uključujući i nastup na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028. godine, pod uvjetom da mu francuski narod da svoj pristanak. U istom intervjuu Riner objašnjava da njegova odluka o kandidaturi seže u razdoblje nakon Olimpijskih igara u Parizu, kada je vidio kako se cijela zemlja ujedinila da bi se samo nekoliko tjedana kasnije ponovno podijelila. Iako priznaje da već postoji, naravno, mnogo kandidata, on ustraje na tome da namjerava ići do kraja, dodajući da ne bi poduzeo ovaj korak da ne vjeruje kako ima stvarnu šansu.

"Jedini rizik koji danas vidim jest pomirenost s izborom između dviju opcija , zapravo krajnosti, koje predstavljaju Nacionalno okupljanje (Rassemblement National) i Nepokorena Francuska (La France Insoumise), kaže ovaj džudaš, koji za sebe navodi da ne pripada ni desnici ni ljevici.

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Teme
francuska teddy riner predsjednički izbori u francuskoj vijesti iz svijeta

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