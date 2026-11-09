il primitivo
Livaja u Splitu otvorio pizzeriju, komentari su podijeljeni: "Cijene su odlične, ali..."
Nova splitska pizzerija Il Primitivo, koju su otvorili Marko i Iris Livaja, izazvala je podijeljene reakcije među gostima. O njezinoj ponudi povela se rasprava na Redditu, nakon što je jedan korisnik zatražio mišljenja o popularnoj „lava pizzi” prije nego što je odlučio izdvojiti novac za nju.
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"Je li netko probao tu poznatu lava pizzu u Il Primitivu? Na prvi pogled čini mi se pomalo besmislenom pa me zanimaju tuđa mišljenja prije nego što bacim novac", upitao je autor objave na subredditu r/Split.
Sudeći prema komentarima, iskustva gostiju prilično su različita. Dok jedni hvale okus, cijene i ljubaznost osoblja, drugi smatraju da pizza ne opravdava očekivanja, prenosi Index.
Dio gostiju imao je pozitivno iskustvo, a posebno su isticali povoljne cijene, ugodan ambijent i uslugu.
"Pizza je sasvim solidna, pogotovo kad uzmeš u obzir cijenu. Ambijent je lijep, hrana je dobra, a usluga odlična", napisao je jedan korisnik.
Jedan od gostiju opisao je i ručak na kojem je bio s još četvero ljudi. Troje ih je naručilo pizzu, a svi su bili zadovoljni obrokom. Kako je istaknuo, cijene su najmanje 20 posto niže nego u drugim restoranima, a osoblje je pristojno.
Jedina zamjerka bilo je čekanje hrane od približno 45 minuta, no dodao je da je restoran posjetio u vrijeme ručka. Za hranu i piće za petero ljudi platili su ukupno 76 eura.
Bilo je i oštrih kritika. "Katastrofa od pizze, cijena je odlična, ali dugo nisam probao goru pizzu", napisao je jedan korisnik Reddita.
Neki su se posebno osvrnuli na debljinu tijesta i količinu nadjeva. "Pizze od papira, možeš složiti dvije jednu na drugu i tako ih jesti", našalio se jedan komentator.
Zamjerke su se odnosile i na pravila naručivanja. Nekim gostima ne odgovara što ne mogu naručiti jednu malu pizzu, nego moraju odabrati veliku ili tri male.
Pohvale za hamburger, palačinke i lazanje
Rasprava se nije zadržala samo na pizzama, već su korisnici podijelili dojmove i o ostalim jelima s jelovnika.
Jedan od gostiju isprobao je salatu s odreskom, no to iskustvo nije bilo pozitivno. Tvrdi da meso nije bilo pripremljeno prema njegovoj narudžbi, odnosno da je bilo gotovo sirovo iako je tražio srednje pečeno.
Ipak, pohvalio je palačinke, dok su drugi gosti pohvalili hamburger i lazanje.
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